EU-landa einige om energiavtale i natt – utan pristak på gass

Avtalen inneber at landa er samde om å samordna felles gassinnkjøp og deling av gass mellom medlemslanda viss det oppstår gassmangel.

EU-landa vart ikkje einige om noko pristak på gass, men til gjengjeld er dei samde om at EU-kommisjonen skal leggje fram eit forslag til naudbrems som kan brukast viss det blir stor prisutvikling på gassbørsen TTF.

Det opplyste EU-kommisjonens leiar Ursula von der Leyen på eit pressemøte i Brussel i natt.

– Sikrar forsyningstryggleik

TTF er ein gassbørs i Nederland som setter referanseprisen for gasshandel i EU. Ifølgje von der Leyen skal avtalen som no er inngått, både sikre billigare innkjøp og ta vare på forsyningstryggleiken i krisesituasjonar.

Ho seier at avtalen vil bidra til at det blir mindre svingingar i gassprisen.

Samtidig inneber avtalen at det blir laga ein ny indeks som skal supplere prisane på TTF-børsen. EU-landa innser at ein slik indeks er naudsynt for å få meir korrekte prisar som tar høgde for den aukande bruken av flytande naturgass (LNG).

– Vi har nå ein solid køyreplan for arbeidet med energiprisane, sa von der Leyen.

– Solidariteten sigra

Like før pressekonferansen i natt kunngjorde EU-president Charles Michel at landa var blitt samde.

EU-landa skal «jobbe med tiltak om kan avgrense energiprisane for hushald og næringsliv», skreiv han på Twitter.

– Samhald og solidaritet har sigra, skreiv han.

EU-president Charles Michel kunngjorde natt til fredag at EU-landa er einige om tiltak for å handtere energiprisane. Foto: Geert Vanden Wijngaert / AP

Forhandla vidare i natt

EUs leiarar hadde då sete samla til toppmøte sidan torsdag morgon for å prøve å finne ei løysing på energikrisa i Europa.

Striden stod i hovudsak mellom Tyskland som ikkje ville ha noko pristak, og fleire andre EU-land som argumenterte for eit slik pristak.

Det har Tyskland lenge stritta imot, men landet har møtt sterk motstand, mellom anna frå Frankrike og Italia, og fleire andre sentral- og austeuropeiske land.

Internt i EU hadde det bygd seg opp irritasjon over Tysklands planar om å bruke 2000 milliardar kroner på å subsidiere gassforbruket internt i landet.

Åtvara mot pristak

Tyskland, Nederland og Danmark er blant landa som ikkje deler dette synet. Dei tre fryktar at rekninga for eit eventuelt pristak vil ende på skattebetalarane, ved at dei må finansiere gapet mellom pristak og marknadspris.

Eller endå verre, ved at leverandørane vel å selje gassen til land utanfor EU for å oppnå marknadspris.

Fleire land frykta og at det skulle oppstå ein situasjon der nokre EU-land skulle bruke pengar på å betale for pristaket, mens energien blir sendt ut av landet til andre EU-land eller land utanfor EU, som dermed ville få billigare energi utan å betale.

Avtalen betyr at EU-landa gir EU-kommisjonen rett til å gå vidare med eit forslag som kan gripe inn i prisfastsettinga på denne gassbørsen. Det har blant anna professor i energiplanlegging Brian Vad Mathiesen frå Danmark åtvara mot.

Danske styresmakter har heller ikkje ønskt å følgje opp eit slikt forslag, men det er no likevel blitt del av ei pakke som EU-landa stiller seg bak i eit forsøk på å presse energiprisane ned.

Snudde etter middag

Før middagen torsdag kveld såg det mørkt ut. Frykta for europeisk splitting – slik ein trur at Putin håpar på – gjorde at EU-leiarane etter middagen, gjekk attende til forhandlingsbordet seint på kvelden.

Nokre timar seinare kom gjennombrotet.

Fredag held EU-toppmøtet fram. Då står mellom anna Iran og Kina på dagordenen.

Neste skritt i prosessen rundt gassprisane blir at EU-landa sine energiministrar skal møtast att på tysdag i neste veke. Då skal diskusjonen halde fram på bakgrunn av avtalen frå EU-toppmøtet, opplyste von der Leyen i natt.