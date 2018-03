Både den britiske avisen The Times og den amerikanske TV-kanalen CNN skriver lørdag at det nå pågår en hektisk diplomatisk aktivitet om på hvilken måten de vestlige land i praksis skal vise sin solidaritet med Storbritannia i giftskandalen.

Latvia kan bli det første landet etter Storbritannia som utviser russiske diplomater, og også de baltiske nabolandene Litauen og Estland kan komme til å gjøre det samme. Dette kan komme til å skje allerede på mandag.

Uenighet i EU

Også den tyske forbundskansleren Angela Merkel sier at det er nødvendig med felles koordinerte tiltak for å svare på det som hun beskriver som et angrep.

Blant de nordiske land er det Danmark som har gått lengst i å si at de kan komme til å vise solidaritet med Storbritannia og utvise russiske diplomater.

Men det er uenighet innenfor EU om det er rett å straffe Russland på denne måten. Østerrike er blant landene som har sagt at de ikke kommer til å utvise russiske diplomater, selv om de stiller seg solidarisk med Storbritannia.

De mener det er stor sannsynlighet for at angrepet i Salisbury 4. mars har en forbindelse til Russland i og med at det var en russiskprodusert nervegass som ble brukt.

Den russiske eks-spionen Sergej Skripal og datteren Julia ble funnet bevisstløse på en benk i Salisbury 4. mars. De to ble utsatt for en livsfarlig nervegift. Foto: Ben Stansall / AFP

Hva gjør Norge?

Etter det NRK kjenner til er det ikke tatt noen beslutning om Norge også kommer til å slutte seg til aksjonen. Kilder NRK har vært i kontakt med tviler på at det vil bli tatt noen beslutning i en så viktig sak i løpet av den førstkommende helgen.

Hvis disse EU-landene utviser det som de selv sier er russiske etterretningsoffiserer som opererer under dekke av å være diplomater, kommer helt sikkert Russland til å svare med samme mynt, og den diplomatiske isfronten i Europa forsterkes ytterligere.

Russiske myndigheter har gang på gang nektet for at de har noe med forgiftningen av den russiskfødte tidligere britiske agenten Sergej Skripal og hans datter Julia å gjøre, og har bedt britene legge fram konkrete bevis som viser at sporene fører til Russland.