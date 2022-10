Felles gassinnkjøp er ett av flere krisetiltak EU-kommisjonen foreslår i sin nye energipakke tirsdag.

– Vi vet at vi er sterke sammen. Derfor vil vi operasjonalisere felles innkjøp, sa kommisjonens president Ursula von der Leyen på en pressekonferanse.

Kommisjonens forslag går ut på at EU-landene samkjører sine gassbehov og ser etter tilbud på markedet som kan møte den samlede etterspørselen.

«Selskaper får tillatelse til å danne et europeisk konsortium for gassinnkjøp, i henhold til EUs konkurranseregler», skriver kommisjonen i sitt forslag.

Skal unngå å overby hverandre

Målet er å fylle gasslagrene for neste vintersesong.

Minst 15 prosent av fyllingsgraden i medlemslandenes gasslagre skal dekkes i fellesskap, heter det i forslaget.

Tanken er at EU kan bruke sin samlede kjøpekraft til å forhandle fram bedre gassavtaler på vegne av mindre medlemsland og små selskaper, i tillegg til å unngå at medlemsland overbyr hverandre på gassmarkedet.

– Vi vet at Europas energibehov er veldig stort. I stedet for å overby hverandre, bør medlemslandene og energiselskapene styrke hverandres kjøpekraft, sa Von der Leyen.

Forventer tøff vinter

EU går en tøff vinter i vente, men det kan bli enda verre neste år, advarer kommisjonen tirsdag.

Dersom Russland kutter gassleveransene helt, vil Europa mangle opptil 100 milliarder kubikkmeter gass hvert år fram til 2025, konkluderer kommisjonen.

Russland står per dags dato for 9 prosent av EUs gassforbruk. Norge har tatt over som den største gassleverandøren til Europa.

Olje- og energiminister Terje Aasland (Ap). Foto: Lise Åserud / NTB

Olje- og energiminister Terje Aasland (Ap) sier til NTB at det er naturlig at EU ser på gasstiltak, men advarer samtidig EU mot å innføre tiltak som har utilsiktede konsekvenser og i verste fall bidrar til å forverre situasjonen.

– Fra norsk side er vi opptatt av at man i vurdering av tiltak, ser på tiltak som løser hovedproblemet; mangel på gass og kraft.

– Norge er en stor og pålitelig energileverandør til Europa og er i jevn dialog med EU om energispørsmål. Det viktigste vi kan gjøre, er å levere så mye gass som mulig hver dag, sier han.

Equinor avventende

Equinor er nå Europas største leverandør av gass, etter at Russland gikk til energikrig mot sin tidligere største gasskunde.

I løpet av krigen mot Ukraina har Russland strupet tilførselen av gass til kontinentet.



– Vi har stor forståelse for at det vurderes ulike forslag til tiltak for å avhjelpe effekten av de høye energiprisene for industrien og husholdningene, sier pressetalsperson i Equinor, Magnus Frantzen Eidsvold til NRK.

Han sier at intensjonen bak de foreslåtte tiltakene er god, og at det blir spennende å følge med på hvordan de skal kunne gjennomføres i praksis.

– Men vi er også opptatt av å formidle at de tiltakene som nå foreslås ikke gjør noe med den fundamentale utfordringen, som er mangel på energi. Derfor er vi litt avventende til effekten av de forslagene som nå er lansert, påpeker han.

Foreslår ikke pristak

Heller ikke i denne omgang foreslår kommisjonen å innføre et pristak på gass, slik flere medlemsland har krevd. Støre-regjeringen har gjentatte ganger advart EU mot et gasspristak.

Kommisjonen lukker imidlertid ikke døren helt for å sette en makspris på gass brukt i produksjon av strøm.

Den såkalte iberiske modellen har bidratt til å få ned prisene i Spania og Portugal og «fortjener å bli vurdert på EU-nivå», heter det i forslaget.

Vil presse ned gassprisen

Kommisjonen foreslår en rekke tiltak som sammen skal stabilisere gassmarkedet og presse ned prisene:

Utvikle en ny referansepris for LNG (flytende naturgass) på den nederlandske gassbørsen (TTF) innen mars 2023.

De skyhøye gassprisene på TTF-børsen skal stabiliseres gjennom en egen krisemekanisme som aktiveres når det trengs.

Målet er å unngå overdrevent høye priser og store prissvingninger.

Det skal også innføres en egen mekanisme for å stabilisere prisene på dag-til-dag-markedet.

I tillegg vil kommisjonen gi medlemslandene mer handlingsrom til å støtte energiselskaper som sliter med likviditeten.

EU-kommisjonens energipakke skal diskuteres når medlemslandenes stats- og regjeringssjefer samles til toppmøte torsdag og fredag.