Utsettelse,ellers skal de utsette utsettelsen? Det er dette EUs regjeringssjefer nå må ta stilling til.

Tre hovedspørsmål vil styre resultatet av toppmøtet som starter i Brussel torsdag.

Er det noe som helst som kan bidra til en løsning på Brexit?

Hva tjener EU?

Hva gjør Storbritannia om EU nekter dem en utsettelse?

«Kjære Donald»

Theresa May har måttet tåle mange nederlag og ydmykelser, både i Brussel og i sitt eget parlament. Men det ferske brevet som begynte med «Kjære Donald», er den største av dem alle.

Theresa May har i sin tid som statsminister vært fast bestemt på at Storbritannia forlater EU, og at det skal skje den 29. mars.

Onsdag ba hun EU president Donald Tusk om en utsettelse til 30. juni.

Verken en kort utsettelse som dette, eller en lengre utsettelse, er enkle spørsmål for EUs regjeringssjefer.

Brevet fra Theresa May til Donald Tusk overbeviste ikke EUs regjeringssjefer etter første lesning. Foto: AP

Må overbevise

Uten en overbevisende plan for hva hun skal bruke disse tre månedene til, kan det være at EU vil avvise Theresa May.

EU ser seg ikke tjent med at Storbritannia får bedre tid til posisjonere seg for å forlate EU uten en avtale.

Donald Tusk, som har vært positiv til en utsettelse, sa kort tid etter at brevet kom til Brussel at en kort utsettelse kun kan innvilges om hun får igjennom en avtale i sitt eget underhus i løpet av neste uke.

Tusk har funnet liten politiske vilje til noe mer fra sine samtaler med EUs mektigste regjeringsjefer.

Alle, og aller mest Theresa May, vet at å be om en avtale innen 29. mars er å be om mye.

Theresa May omringet av folkevalgte i Underhuset forklarer hvorfor og for hvor lenge hun har bedt om en utsettelse. Foto: HO / AFP

Ingen hånd til Corbyn

Theresa May har i liten grad vært villig til å inngå kompromisser med Labour-leder Jeremy Corbyn, som ønsker å holde Storbritannia i EUs tollunion.

Dette hadde løst spørsmålet og grensen mellom Irland og Nord-Irland som to ganger har veltet Mays avtale med EU i Underhuset.

Derfor er «Back Stop» så viktig i EU – det blir ikke engang oversatt

Dette er kjernen i bråket om brexit

I stedet har statsministeren forsøkt å vinne over de harde Brexiterne i sitt eget parti som ønsker et renere brudd.

I både EU-kretser og i Storbritannia er hun beskyldt for å være mer redd for en splittelse i sitt eget parti, enn for hva som skader nasjonen.

EU frykter at de harde brexiterne, ledet av Boris Johnson og hans like, kan trekke det lengste strået. Da kan det i så fall være bedre å ta bruddet nå med en gang.

De to EU presidentene, Juncker og Tusk hadde ikke så mye oppløftene å melde tilbake til Theresa May. Kravene for å innvilge utsettelse er meget strenge. Foto: Virginia Mayo / AP

Å utsette kan koste for mye

EUs sjefforhandler Michel Barnier advarte tirsdag om at det å utsette Brexit har en kostnad for næringslivet og EUs medlemsland, og at det også innebærer en politisk kostnad.

EU mener de i dag er bedre forberedt på en Brexit uten avtale, enn det Storbritannia er.

Derfor må Theresa May nå legge frem langt mer overbevisende argumenter enn hun har gitt brevet til Donald Tusk.

I brevet skriver hun kun vagt om hvordan hun vil forsøke en tredje gang å få til en avstemming, i håp om å få flertall for den samme avtalen som allerede er stemt ned to ganger.

Frankrike var raskt ut med å kreve garantier for at May med en utsettelse klarer å få en avtale igjennom.

Valg eller ny folkeavstemning

Theresa May har i denne omgang ikke bedt om en lengre utsettelse.

Men dersom blir hun nektet en kort utsettelse, eller hvis kaoset hjemme fortsetter å blokkere en avtale, kan det være det neste som skjer.

Da er det et krav fra EU at denne lengre tidsperioden inneholder en politisk hendelse som endrer det politiske spillet slik det er i dag.

En slik hendelse kan være et nyvalg eller en ny folkeavstemning.

EU største test noensinne

Utmeldelsen av Storbritannia, EUs neste største økonomi og suverent sterkest militærmakt, er kanskje den største politiske øvelsen for EU noensinne.

Det er også en voldsom prøve for europeisk samhold i sin alminnelighet.

Det er et sterkt ønske om at Brexit skal skje ordnet. Det er ennå en sterk drøm hos mange i EU og i Storbritannia at det ikke skal skje i det hele tatt. Til nå har de 27 medlemslandene stått uventet samlet.

Sjefforhandler Michel Barnier har opplevd en lojalitet som kanskje ingen han embetsperson i EU før han. Først nå i spørsmålet om utsettelse har EU tillatt at ulike syn kommer til syne.

Trekker hele Brexit

Hva gjør Storbritannia dersom EU faktisk nekter dem en Brexit-utsettelse?

Det er egentlig kun to alternativ:

Kræsje ut uten avtale

Bli værende i EU.

Underhuset stemte med klart flertall i mars ned mulighet for å forlate EU uten en avtale.

Den avstemmingen var ikke juridisk bindende altså ikke lovgivende. Den kan settes til side. Det er likevel få som tror dette skjer.

Det aller siste den britiske regjeringen kan gjøre er å trekke hele Brexit.

EU-domstolen har slått fast at Storbritannia har rett til ensidig å trekke tilbake artikkel 50 i Lisboatraktaten som utløste utmeldelsen.

Storbritannia kan da velge å utløse artikkel 50 på nytt senere når rekkene hjemme er mer ordnet og det er enighet om hva slags Brexit de ønsker. Frem til det eventuelt skjer er Brexit da satt helt på vent.

Mange vil fortvile. Andre vil håpe at Brexit aldri kommer tilbake.