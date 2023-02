EU har sendt mer enn dobbelt så mye penger til Russland som til Ukraina

Siden Russland gikk til sitt massive angrep på Ukraina 24. februar i fjor har EU sendt enorme summer til landet i betaling for olje og gass.

Den uavhengige Finland-baserte forskningsorganisasjonen Centre for Research on Energy and Clean Air (CREA) følger strømmen av penger og brennstoff tett.

Oversikten deres viser at totalt har Russland solgt kull, olje og gass for over 295 milliarder euro, rundt 3250 milliarder norske kroner, i løpet av det siste året.

Av dette står EU for nesten 140 milliarder euro, eller over 1540 milliarder norske kroner.

Pengene fra EU-land har vært en veldig viktig grunn til at den russiske økonomien har klart seg ganske godt under krigen.

– Har gjort seg avhengige

Forsker Tor Bukkvoll ved Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) sier at de store summene er et resultat av at man har gjort seg avhengig av russisk olje og gass gjennom veldig mange år

Samtidig viser tallene at EU har klart å minske beløpene de sender til Russland i løpet av det siste årer.

På det høyeste, 22. mars i fjor, betalte EU 730 millioner euro for fossile brennstoffer. 14. februar i år, den siste dagen det er tall for, betalte EU 115 millioner euro til Russland.

Selv om tallet er kraftig redusert, betaler EU fortsatt godt over 1 milliard norske kroner til Russland,

– Tallet er et strålende eksempel på at det er vanskelig å gjøre om på det man har gjort seg avhengig av, sier Bukkvoll.

USA har gitt det meste av sin hjelp til Ukraina som våpenstøtte, som artillerisystemet HIMARS på bildet. Foto: GINTS IVUSKANS / AFP

600 milliarder kroner

Hvor mye økonomisk støtte land har sendt til Ukraina det siste året er vanskelig å regne på, skriver Deutsche Welle.

Et total-tall må inneholde verdien av våpenhjelp, direkte økonomisk støtte og humanitær hjelp.

Instituttet for verdensøkonomien i Kiel (IFW) har fulgt donasjonene nøye og oppdaterer tallene ukentlig på sin nettside.

Tallene viser at fra 24. januar i fjor og frem til 15. januar i år, har EU-landene til sammen gitt 54,9 milliarder euro.

Det tilsvarer litt over 600 milliarder norske kroner og er langt under halvparten av de over 1500 milliardene som EU har sendt til Russland.

USA gir mest våpen

Tallene fra IFW viser også at USA (73,2 milliarder euro) har gitt langt mer enn EU-landene (54,9 millioner).

En stor forskjell er at USA har gitt det meste av sin støtte i form av våpen. Totalt har USA gitt våpen til en verdi av 44,3 milliarder euro.

Det er nesten dobbelt så mye som land nummer to på listen, Storbritannia, som har gitt våpen verdt 4,9 milliarder euro.

Samtidig gir EU mer i direkte økonomisk støtte enn i USA. Selve EU har gitt 30.3 milliarder euro i økonomisk støtte. I tillegg kommer noen milliarder gitt av de enkelte EU-land.

Kartet viser rørledningene som brakte gass fra Russland til EU 24. februar 2022. Siden den gang er Nord Stream-ledningene ødelagt, mens det fortsatt går gass gjennom Ukraina. Foto: AP

Sender gass til EU gjennom Ukraina

Da gassrørledningen Nord Stream 1 ble sprengt på bunnen av Østersjøen 26. september i fjor, forsvant en av ledningene som brakte gass fra Russland til EU.

Dermed ble ledningene som går gjennom Ukraina viktigere for transporten av gass.

Til tross for den blodige krigen med over 100.000 døde, strømmer fortsatt gassen gjennom Ukraina.

Det russiske selskapet Gazprom sender daglig ut tall for hvor mye gass som går gjennom Ukraina.

En pumpestasjon utenfor Kyiv på en av rørledningene som krysser Ukraina på sin vei fra Russland til EU. Foto: SERGEI CHUZAVKOV / AP

Tirsdag 21. februar var tallet 40,4 millioner kubikkmeter gass. Det er omtrent en tidel av de 356 millioner kubikkmeter gass som Norge daglig eksporterte i januar.

Samtidig er det i EUs interesse at gassen fortsetter å flyte. Selv om unionen har klart å gjøre seg mindre avhengige av russisk gass, trenger de den fortsatt.

Tor Bukkvoll mener derfor at en av grunnene til at gassen flyter, er at Ukraina ikke vil handle i strid med EUs ønsker. Samtidig regner han også med at Ukraina får betalt av Gazprom for bruken av ledningene.

– Det er klart at det er paradoks når man er i full krig, men likevel lønner det seg nok for Ukraina, sier Tor Bukkvoll.