Etter 10 dagers vedlikehold og frykt for full stans i leveranser, har Russland gjenopptatt eksporten gjennom gassrørledningen Nord Stream 1.

Nord Stream 1 var stengt fra 11. juli fram til i dag tidlig for årlig vedlikehold.

Men siden krigens begynnelse har Russland tjent på de økte olje- og gassprisene.

Ukrainas president, Volodymyr Zelenskyj, har tidligere uttrykt ønske om flere sanksjoner mot russisk olje, og frist for stans av gassimport.

Fremdeles høy eksport

I 2021 fikk EU-land 40 prosent av gassen sin fra Russland. Europas avhengig av russisk energi har ført til at Russland har fortsatt å tjene stort.

Tall fra Center for Energy and Clear Air viser at EU-land har kjøpt russisk fossilenergi for over 70 milliarder euro, noe som tilsvarer 712 millarder kroner, siden krigens begynnelse 24. februar.

I tillegg har Russland økt eksporten til asiatiske land, men å erstatte Europa helt blir vanskelig, ifølge analytiker i Rystad Energy til NRK.

– Det meste av infrastrukturen er skapt for å eksportere gass til Europa. Å lage ny infrastruktur for å frakte til Asia vil ta lang tid, sier hun.

Tyskland rammes hardt

Europa og spesielt Tyskland, fryktet at Russland kom til å stanse gassleveransen helt.

Tyskland er et av landene som kommer til å bli hardest rammet dersom importen stanser helt.

Men i dag kom nyheten om at gassleveransene er gjenopprettet.

Ifølge tyske myndigheter er nivået på leveransene på omtrent 40 prosent av kapasiteten.

Russland har tidligere kuttet 60 prosent av gasseksporten til Tyskland. De begrunner det med at de venter på at en turbin som er i Canada for vedlikehold og ikke har blitt returnert.

– Men regjeringen i Canada har sagt at de skal sende tilbake de manglende delene. Hvis turbinene kommer til Tyskland går det tilbake til normalt nivå sier Nikoline Bromander.

De fleste husholdninger i Tyskland bruker gass for å varme hjemmene sine. Foto: Markus Schreiber / AP

Kriseplaner i Europa

I går kom EU med en spareplan for gass av frykt for stans i russisk gassimport. EU oppfordret medlemslandene til å kutte etterspørselen etter gass med 15 prosent mellom august og mars 2023.

Ursula von der Leyen, leder i EU-kommisjonen, uttrykte at full stans er «sannsynlig»

Til tross for at europeiske politikere har varslet om mulig strømrasjonering, skal det mer til før vi når dit, ifølge analytikeren.

– Vi er langt unna rasjonering hvis du ser på lagertallene, som er på et greit nivå. Men hvis det blir full stopp i russisk gass vil det begynne å tære på tallene, sier hun.

Bromander forteller at de fleste europeiske land har kriseplaner klare dersom Russland stanser leveransene.

– Tyskland har for eksempel satt opp en kriseplan som består av tre stadier. Nå er de på stadium to. De har fyrt opp alle kullkraftverk for å nå målet.