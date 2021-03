EU har eksportert over 9 millioner vaksinedoser til Storbritannia

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Over hele Europa kritiseres EU for at vaksineringen mot covid-19 går for sent.

Mens Storbritannia har satt 24 millioner doser, har EU – med 6,5 ganger så mange innbyggere – satt 44 millioner doser. Det viser tall fra Our World in Data.

Det gjør at 34 prosent av britene har fått minst en dose, mens tilsvarende tall for EU som helhet er 7,3 prosent.

Nå kommer det frem at samtidig som unionen har mangel på vaksiner, er millioner sendt til utlandet.

EU har ikke villet oppgi tall om vaksineeksport, men New York Times har likevel fått adgang til tallene.

25 millioner i februar

Tallene viser at det ble eksportert 25 millioner doser fra EU bare i løpet av februar.

Flest gikk til Storbritannia. Fra 1. februar til 9. mars ble det sendt 9 millioner doser til britene.

Det er Pfizer-BioNTech-vaksinen som blir eksportert fra fabrikken i Puurs i Belgia til Storbritannia.

De andre store mottagerne av vaksiner fra EU er Canada (4 millioner), Mexico (3 millioner) og USA (1 million).

Sikkerheten er høy rundt leveranser av vaksiner. I spanske Guadalajara ble en leveranse fra Pfizer voktet av militæret. Foto: OSCAR DEL POZO / AFP

– Vi eksporterer og eksporterer og eksporterer

Totalt har EU eksportert 34 millioner doser, mens unionen har sendt ut 55 millioner til sine medlemsland. Norge, som er en del av EUs innkjøp, er inkludert i EU-tallene.

– Vi eksporterer og eksporterer og eksporterer, men vi har ikke vaksiner nok til våre egne innbyggere, sier den tyske EU-parlamentarikeren Peter Liese.

Han er talsmann for den kristeligdemokratiske gruppen i EU-parlamentet og dermed en av de viktigere politikerne i Brussel.

Også Sveriges statsminister Stefan Löfven er lite fornøyd med situasjonen. Nå tar han til orde for å stoppe eksporten.

– Hvis selskaper som vi har avtale med ikke leverer det de har lovet og i stedet sender til andre land, mener jeg at det er riktig å stoppe eksporten. De må oppfylle det vi har avtaler med, sier han til SVT.

Helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) sier til NRK at Norge ikke vil bli rammet av et eventuelt eksportforbud fra EU. Foto: Terje Pedersen / NTB

Stoppet til Australia

Så langt har det bare vært et tilfelle der EU har stoppet eksport av vaksine.

Forrige torsdag stoppet italienske myndigheter en forsendelse på 250.000 doser AstraZeneca-vaksine som skulle til Australia.

Australske myndigheter reagerte og sa de var «frustrert og skuffet» over avgjørelsen. Den svenske statsministeren støtter derimot italienerne.

– Det som skjedde i Italia synes jeg var en ærlig og skikkelig måte å behandle dette på, sier Löfven.