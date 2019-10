EU enig om å utsette brexit i inntil tre måneder

EU-president Donald Tusk slapp nyheten om den fleksible brexit-utsettelsen på nettstedet Twitter i formiddag:

Tre måneder er i tråd med det Storbritannias statsminister Boris Johnson noe motvillig måtte be om etter å ha fått flertallet i Underhuset i det britiske parlamentet mot seg tidligere i oktober.

Johnson ba formelt EU om en utsettelse, men ba samtidig, i et annet brev, om at søknaden ikke burde innfris. Men det ble den altså.

Beslutningen om å utsette brexit til 31. januar neste år, blir antakelig formalisert gjennom en skriftlig prosedyre, skriver Tusk mandag formiddag.

Frankrike holdt igjen

Utsettelsen kommer etter at Frankrike sist fredag først motsatte seg en utsettelse. Europaminister, Amélie de Montchalin sa de trengte mer klarhet i hva som skjer i britisk politikk.

Dette skapte frustrasjon blant andre EU medlemmer og i dag tidlig bekreftet kilder nær president Macron at det var enighet om en utsettelse til 31. januar.

Utsettelsen som nå er gitt gjør at Storbritannia kan tre ut av EU den 1. i hver måned så raskt alt lovverk og godkjenning i både det britiske parlamentet og EU-parlamentet er på plass.

I teksten fra EU blir Storbritannia også minnet på det står fritt til å trekke hele Brexit.

Et avgjørende spørsmål nå er om utsettelsen gjør det mulig å gjennomføre et nytt valg i Storbritannia.

Storbritannia må også utnevne en person som kan ta en jobb som kommisær i EU-kommisjonen om Storbritannia ikke har forlatt unionen den 31.januar til neste år.

Skal stemme over mulig nyvalg i dag

Noen dager etter at han ba EU om en brexit-utsettelse, klarte statsminister Boris Johnson å få flertall i Underhuset for en utmeldingsavtale fra EU. Men han gikk samtidig på et sviende nederlag, ettersom parlamentet stemte ned hans forslag til «rask behandling» av avtalen.

Johnson har nemlig lovet gang på gang at Storbritannia skal ut av EU innen 31. oktober. Han har til og med sagt at han heller vil dø i en grøft enn å be EU om nok en utsettelse.

Men utsettelse måtte han alså be om – og han fikk den.

Dermed ser det ut til at 31.oktober-løftet står for fall. Parlamentet har gitt seg selv mer tid til å diskutere utmeldingsavtalen, og det har samtidig vedtatt en lov som forbyr Storbritannia å gå ut av EU uten en avtale (kjent som «no deal brexit» eller «hard brexit»).

Johnson har som svar på de stadige utsettelsene av brexit bedt om nyvalg i Storbritannia flere ganger. Dette krever i så fall to tredjedels flertall i Underhuset, og det største opposisjonspartiet Labour har sagt nei.

I dag skal Underhuset stemme over Boris Johnsons tredje forslag om nyvalg. Den foreslåtte datoen er 12. desember.