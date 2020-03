EU endrer regler for å unngå «spøkelsesfly»

Etter at mange reisende har avbestilt reiser på grunn av koronaviruset, flyr mange selskaper nå med nesten tomme eller halvtomme fly

– Etterspørselen etter flyreiser har falt dramatisk på grunn av koronaviruset. I noen tilfeller har vi blitt tvunget til å fly nesten tomme fly eller miste våre verdifulle start- og landingsrettigheter. Det sier administrerende direktør Shai Weiss i Virgin Atlantic til Independent.

Weiss krevde derfor at EU-kommisjonen raskt gir unntak for reglene om start- og landingsrettigheter.

Også andre flyselskaper sier at de flyr med nesten tomme fly.

Verdt hundrevis av millioner

Start- og landingstillatelser på Europas mest trafikkerte flyplasser er verdt millioner av kroner.

Senest i forrige uke solgte Air New Zealand rettighetene for å lande og ta av én gang per dag på Heathrow for 27 millioner dollar – 260 millioner norske kroner, skriver Forbes.

Heathrow er den mest ettertraktede flyplassen når det gjelder start- og landingstillatelser.

Rekorden stammer fra 2016 da Oman Air betalte Kenya Airways 75 millioner dollar – 720 millioner norske kroner.

Totalt er det over 200 flyplasser i verden som har start- og landingsrettigheter som koster penger. Det skriver Den internasjonal organisasjonen for flyselskaper IATA.

Passasjerer med munnbind går om bord i et British Airways-fly på Heathrow sist torsdag. Foto: Hannah McKay / Hannah McKay

80/20-regel

Reglene for start- og landingsrettigheter tilsier at flyselskapene må bruke rettighetene sine 80 prosent av dagene i en femukers-periode for ikke å miste dem.

Dersom selskapene ikke bruker rettighetene, vil andre selskaper kunne overta dem.

Å sende tomme fly rundt i verden koster ikke bare mye penger. Det fører også til unødvendige CO₂-utslipp.

En Boeing 747 fra London til New York fører til utslipp på cirka 340 tonn CO₂-ekvivalenter, når det er justert for at utslipp i atmosfæren gjør større skade.

Det tilsvarer omtrent utslippene til 35 nordmenn i løpet av ett år.

Krever endring

Den britiske statssekretæren for transport, Grant Shapps sier at det «ikke er flyselskapenes, ikke i passasjerenes og ikke i miljøets interesse» at det blir sendt av gårde nesten tomme fly. Foto: HANNAH MCKAY / HANNAH MCKAY

Flere flyselskaper og IATA har krevd at EU og selskapet Airport Coordination Limited (som fordeler rettigheter på blant annet Heathrow og Gatwick) letter på reglene.

Allerede i februar sa IATAs sjef for tildeling av rettigheter, Lara Maughan, at reglene burde suspenderes på grunn av utbruddet av koronavirus i Kina.

– Vi kan ikke ha det sånn at et flyselskap utelukkende flyr for å beholde sine rettigheter. Det er ikke meningen med reglene. Det sa Lara Maughan til bransjeorganet AIN Online 19. februar.

Også den britiske statssekretæren for transport, Grant Shapps, tok til orde for at reglene skulle suspenderes.

– Jeg er særlig bekymret over at selskaper, for å overholde 80/20-regelen, kan bli nødt til å fly med veldig få passasjerer, eller til og med tomme, for å beholde rettighetene. Det skriver Shapps i et brev til Airport Coordination Limited som han har lagt ut på Twitter.

Endret under Sars og finanskrisen

Flyselskapene fikk for flere uker siden dispensasjon fra reglene når det gjelder flyginger til og fra Kina.

IATA vil at reglene blir satt til side ut den travle sommersesongen. Det betyr i praksis ut oktober 2020.

Airport Coordination Limited skrev på sin hjemmeside at det er EU-kommisjonen som må innføre en midlertidig lov for å sette til side 80/20-regelen.

Det er blitt gjort tidligere, blant annet etter terrorangrepene 11. september 2001, under Sars-epidemien i 2003 og under finanskrisen i 2008.

Tirsdag ettermiddag kom beskjeden fra EU som flyselskapene har ventet på.

EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen sa tirsdag at de suspenderer 80/20-regelen.

– Kommisjonen vil raskt legger frem et lovforslag. Selskapene vil lettere kunne droppe flyginger uten å miste rettighetene, sa Leyen.

Hun sa ikke noe om hvor lenge unntaket fra regelen vil vare.