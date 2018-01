EU ber Iran garantere retten til å demonstrere

Protestene startet torsdag og har raskt eskalert til å bli den største prøvelsen regimet har stått overfor siden massedemonstrasjonene i 2009.

– Vi har vært i kontakt med iranske myndigheter og vi forventer at de garanterer for ytringsfriheten og retten til å demonstrere fredelig. Vi vil fortsette å følge utviklingen, sier EUs utenrikssjef Federica Mogherini i en uttalelse.

De siste demonstrasjonene mandag fant sted til tross for at president Hassan Rouhani gjorde det klart at landet vil ta hånd om «oppviglere og lovbrytere».

Så lang skal tretten personer være drept i forbindelse med demonstrasjonene. Myndighetene har bekreftet at over 400 personer er pågrepet de siste dagene. Rundt 100 av disse er senere løslatt.

Storbritannias utenriksminister Boris Johnson maner til «meningsfylt debatt» i Iran om «de legitime og viktige sakene demonstrantene trekker fram». Også han sier situasjonen følges nøye og at han også forventer at demonstrantene for lov til å gi uttrykk for sine synspunkter.

Storbritanias utenriksminister Boris Johnson følger med. Foto: Johan Bull / NRK

Johnson ber «alle involverte avstå fra bruk av vold og at internasjonale forpliktelser og menneskerettigheter overholdes».

Her hjemme har utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) sendt følgende melding på Twitter : «Følger demonstrasjonene i Iran med dyp bekymring. Avgjørende å respektere bergernes grunnleggende rett til å demonstrere. Vold og ytterligere tap av liv må unngås».