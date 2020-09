EU advarer om forverring av koronapandemien

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– Det er grunnlag for reell bekymring, sier EUs helsekommissær Stella Kyriakides.

Ifølge nyhetsbyrået AFP er det ikke like mange koronarelaterte dødsfall nå som i vinter. Men antallet nye smittede stiger til værs.

Tordag satte Frankrike ny smitterekord med 16.096 nye smittede på ett døgn. Myndighetene har svart med å stenge restauranter, barer og treningssentre igjen i områder som er hardest rammet av viruset.

– Vi står ved et vendepunkt. Alle stater må være klare for å innføre kontrolltiltak øyeblikkelig ved første tegn til et nytt utbrudd. Dette kan være vår siste sjanse til å forhindre en gjentakelse av sist vår, sier Kyriakides.

Flere legges inn på sykehus

Blant landene som EU bekymrer seg mest over er Spania, Romania, Bulgaria, Kroatia, Tsjekkia og Malta.

Landa har en stor økning i antall smittede som blir alvorlig syke. Mange må legges inn på sykehus. De fleste syke er eldre. Ifølge det europeiske smittevernbyrået ECDC venter de at tallet på koronadødsfall kommer til å stige i de sju landa.

I Frankrike og Storbritannia er det hovedsakelig blant de unge at smitten øker. Disse har mindre risiko for å bli alvorlig syke.

ECDC er likevel urolig fordi smitten også øker blant de eldre der.

Fraråder reise fram til januar

Utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) fraråder fortsatt nordmenn å reise til utlandet, med mindre de må. Foto: Annika Byrde / Annika Byrde

I dag forlenget det norske utenriksdepartementet sine globale reiseråd. De forlenges fra 1. oktober til 15. januar.

– Vi er fortsatt langt unna en normalsituasjon og smittesituasjonen endrer seg raskt. Derfor velger vi å videreføre det globale reiserådet som fraråder reiser som ikke er strengt nødvendige til alle land, skriver utenriksminister Ine Eriksen Søreide på UDs nettsider.

I tillegg innfører Norge også karantene for Island, Litauen og enkelte nordiske regioner. Regionene omfatter: Västerbotten i Sverige og regionene Mellersta Finland (Keski-Suomi) og Päijänne-Tavastland (Päijät Häme) i Finland.

Disse områdene blir «røde» fra lørdag 26. september.

Alle som reiser fra såkalte «røde» områder, må gå i ti dagers karantene når de kommer til Norge.

Sverige: – Sakte, men sikkert i feil retning

I Sverige er antall koronasmittede passert 90.000.

De aller fleste steder er smittenivåene ganske stabile, men det er lokale forskjeller. Blant annet har Västerbotten hatt en kraftig økning de siste dagene, ifølge TT.

Sveriges statsepidemiolog Anders Tegnell sier antallet koronatilfeller stiger sakte, men sikkert i Sverige. Foto: TT NEWS AGENCY / Reuters

– I Sverige har vi hatt en svak oppgang de siste ukene. Ikke så dramatisk som i andre land i Europa, men det går sakte, men sikkert i feil retning, sier statsepidemiolog Anders Tegnell torsdag.

Folkhälsomyndigheten mener en av årsakene er at folk vender tilbake til arbeidsplassene framfor å jobbe hjemmefra.

Det siste døgnet er det registrert 533 nye smittetilfeller i Sverige. Det har også vært to nye koronarelaterte dødsfall.

Til sammen har 5878 mennesker mistet livet i Sverige i forbindelse med pandemien. Det viser tall fra Folkhälsomyndigheten.

Siden starten av året er det registrert mer enn tre millioner tilfeller av korona i Europa. I underkant av 190.000 personer har dødd, ifølge ECDC.