Ettersøkt kinesisk forsker gjemmer seg på konsulat

Det er forskeren Juan Tang som er anklaget for å ha løyet til FBI om sin kontakt med det kinesiske militæret, ifølge rettsdokumenter skriver The Guardian.

Kritikere hevder at saken er del av et kinesisk opplegg for å sende militære forskere undercover til USA, skriver BBC.

Dette skjer mens det er svært spent mellom Washington og Beijing etter at USA i går ba kineserne om å stenge konsulatet i Houston.

Ifølge det amerikanske utenriksdepartementet kom beordringen om stenging «for å beskytte amerikansk opphavsrett og amerikanske borgeres personopplysninger».

– En skandaløs avgjørelse

Kinesiske myndigheter kalte gårsdagens avgjørelse for «svært spesiell» og «skandaløs» og truet med hevn.

USAs president Donald Trump sa på en pressekonferanse i går kveld at muligheten for at flere konsulater blir stengt «alltid er til stede».

MÅTTE STENGE: Amerikanske myndigheter beordret onsdag det kinesiske konsulentet i Houston til å stenge. Kinesiske myndigheter truer med hevn. Foto: Mark Felix / AFP

Forskeren Juag Tang er navngitt i et rettsnotat som er loggført mandag ved den føderale distriktsdomstolen i San Francisco.

I det samme notatet bes det om forlenget varetekt for en annen kinesisk forsker ved Stanford som også er anklaget for å ha løyet om sin kontakt med Folkets frigjøringshær (PLA) da hun søkte om visum.

Gjenkjente ikke egen uniform

Tang er beskyldt for å ha skrevet i visumsøknaden sin at hun aldri har tjent i PLA. Mens The Guardian skriver at en åpen-kilde etterforskning angivelig har oppdaget et bilde av henne i PLAs sivile uniform. De skal også ha funnet ytterligere bevis for at hun har vært forsker for Luftforsvarets militære medisinske universitet.

Ifølge rettsdokumentet påsto hun i avhør med FBI 20. juni at hun ikke gjenkjente gradssymbolene på den uniformen hun selv har på seg på bildet.

«Den samme dagen gjennomførte FBI en ransaking på Tangs bopel og en gjennomgang av hennes elektroniske media viser ytterligere bevis for hennes tilknytning til PLA», står det i notatet, først sitert av Axios news site.

Tang skal ifølge The Guardian ha tatt tilflukt i det kinesiske konsulatet 29. juni i år.

– Stopp å plage kinesiske forskere

Kinesiske myndigheter ble på den daglige pressekonferansen i Beijing i dag spurt om å kommentere anklagene mot Tang og andre, om visumjuks og kontakt med militæret.

– Kina oppfordrer USA til å stoppe å bruke enhver unnskyldning til å begrense, plage eller slå ned på kinesiske forskere i landet, sa Wang Wenbin, talsperson for den kinesiske utenriksministeren.

I rettsnotatet er det også oppgitt to andre kinesere med bånd til PLA som angivelig skal ha kommet til California som forskere på falskt grunnlag. Målet deres skal ifølge notatet ha vært å stjele opphavsrett ved amerikanske universiteter.

I notatet står det også at Tangs flukt til konsulatet i San Francisco og de andre sakene viser at Beijing hadde «intensjon om å beskytte sine representanter mot straffeforfølgelse i USA»

Varsler mindre toleranse

I Houston i går kom brannbiler til konsulatet etter at det ble sett røyk velte opp fra anlegget. Amerikanske myndigheter sa at ansatte, som ble gitt 72 timer på å forlate landet, brente dokumenter på stedet.

72 TIMERS FRIST: De ansatte det kinesiske konsulatet i Houston fikk 72 timer på å forlate landet. Brannbiler kom til stedet fordi det vellet opp røyk fra anlegget. Foto: David J. Phillip / David J. Phillip

Det er fortsatt uklart hva som førte til stenginga i Houston.

Under et besøk i Danmark onsdag, nevnte USAs utenriksminister Mike Pompeo at avgjørelsen kan ses på som et eksempel på USAA avgjørelse om å være mindre tolerant overfor kinesisk oppførsel.