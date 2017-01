Etterlyser denne mannen etter nattklubbmassakren i Istanbul

Oversikt over de største angrepene i Tyrkia det siste året.

* Nyttårsnatten 2016-2017: Minst 35 personer ble drept da en

eller flere væpnede menn gikk til angrep på en nattklubb i

Istanbul. Minst 40 personer ble såret i angrepet.

* 10. desember: Minst 46 personer, 36 av dem politifolk, ble drept og 155 såret i et angrep utenfor et fotballstadion i

Istanbul.

* 20. august: 57 personer, 34 av dem barn, ble drept i et

selvmordsangrep mot et kurdisk bryllup i den sørøstlige byen Gaziantep. IS mistenkes å stå bak.

* 28. juni: 47 personer ble drept og 200 såret i et trippelt

selvmordsangrep på flyplassen Ataturk i Istanbul. Myndighetene sier bevis tyder på at IS står bak.

* 7. juni: Minst sju politifolk og fire sivile ble drept og 36

såret da en bombe eksploderte nær Istanbul-universitetet i

Beyazit-området av byen. Kurdistans frihetsfalker (TAK), en utbrytergruppe av PKK, tok på seg ansvaret.

* 19. mars: Tre israelere og en iraner ble drept og 36 såret i et selvmordsangrep i en gågate i Istanbul. Tyrkiske myndigheter anklager IS.

* 13. mars: 37 mennesker ble drept og nær 130 såret i et

selvmordsangrep ved en busshodeplass i Ankara. TAK har tatt på seg ansvaret.

* 17. februar: 29 mennesker ble drept og 60 såret da en bilbombe eksploderte ved en buss med militært personell i Ankara. TAK påtok seg ansvaret.

* 12. januar: 13 utenlandske turister, tolv av dem tyske, ble drept og 14 såret, da en syrisk mann sprengte seg selv i et turiststrøk i Istanbul. Ifølge tyrkiske myndigheter var

gjerningsmannen medlem av IS.

Kilde: NTB