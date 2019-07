Etterforskere mistenker at kapteinen på MH370 kontrollerte flyet «helt til slutt»

Var ikke beryktet menneskesmugler likevel – satt fri etter tre år i fengsel

Eritreiske Medhanie Tesfamariam Berhe ble torsdag løslatt fra et fengsel på Sicilia. – Det har vært et mareritt. Et virkelig mareritt, sier søsteren som har reist til Italia fra Rykkinn i Bærum for å overvære rettssaken.