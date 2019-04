Etterforsker video av soldater som skyter mot Corbyn-plakat

Videoen har dukket opp på sosiale medier, og viser britiske fallskjermjegere på en skytebane i Kabul.

Fire soldater skyter mot en plakat av Jeremy Corbyn, før et nærbilde viser flere hull i ansiktet på bildet av lederen av det største opposisjonspartiet i Storbritannia.

Kilder i forsvarsdepartementet sier ifølge The Guardian at de tror videoen er ekte, og at de nå vil finne ut hvorfor bildet av Corbyn ble brukt.

– Vi er kjent med en video som sirkulerer på sosiale medier. Denne oppførselen er fullstendig uakseptabel, og langt under den høye standarden som forventes i militæret. En full gransking er iverksatt, sier en ikke navngitt talsmann for forsvarsdepartementet.

Soldatene skyter med treningsvåpen, som bruker ammunisjon av herdet voks.

Ifølge Sky News er det ikke uvanlig at bilder av kjendiser brukes i øvelser, men da som personer som skal beskyttes, ikke som skyteskiver.

– Det er flere forskjellige plakater som brukes som mål på denne skytebanen, men bruken av akkurat denne plakaten viser selvfølgelig dårlig dømmekraft, sier kilden i forsvarsdepartementet.

Labour-leder Jeremy Corbyn er invitert til forhandlinger med statsminister Theresa May etter at det ble klart at hun vil be EU om en ny brexit-utsettelse. Foto: Henry Nicholls / Reuters

– Urovekkende

Videoen skal først ha blitt delt på Snapchat i en mindre gruppe, men har senere blitt lekket. Det er ikke kjent når den ble filmet.

Videoen er blant annet delt av en tidligere britisk soldat som senere hevdet at den var manipulert.

– Denne oppførselen er urovekkende og uakseptabel. Vi har tillit til at forsvarsdepartementet gransker og reagerer på denne hendelsen, sier en talsmann for Labour.

Andre kilder i partiet sier til The Guardian at Corbyn og flere andre Labour-politikere er utsatt for trusler i forbindelse med brexit.

Brexit-minister Robin Walker kaller videoen «ekstremt usmakelig».

– Vi kan ha sterke meninger om hverandre i parlamentet, men den typen vold er uakseptabel i enhver sammenheng som omhandler en folkevalgt, sier Walker til BBC.