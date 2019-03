Etterforsker mystiske dødsfall i Nord-Irland

Feiringen av den irske nasjonaldagen St. Patricks dag ble avsluttet på tragisk mulig vis på hotellet Greenvale i Nord-Irland søndag.

To døde i natt

To personer er døde. Mens to andre er lagt inn på sykehus etter en St. Patricks dag-fest for unge på hotellet, bekrefter Mid Ulster-politiet på Twitter.

Tilstanden er kritisk for en av de to som behandles på sykehus. Politiet bekrefter at de har startet etterforskning for å finne ut av hva som skjedd.

Sky News skriver at det er motstridende opplysninger om årsaken til hendelsen.

Ifølge nyhetskanalen beskriver øyenvitner at noen ungdommer kollapset på dansegulvet. Andre beskriver at etter kollapsen brøt det ut panikk og folk tråkket på hverandre på vei mot utgangen.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Foreldres verste mareritt

Ifølge BBC er folk i sjokk etter dødsfallene.

– Hjerteskjærende nyheter fra Cookstown i natt. Dette er alle foreldres verste mareritt, sier visepresidenten i partiet Sinn Féin Michelle O'Neill. Hun representerer Tyrone i Mid Ulster.

Democratic Unionist Party leader Arlene Foster fra partiet Democratic Unionist Party, tvitret at hennes tanker og bønner var med alle som er berørt av hendelsen i natt.

– Følelse av sjokk

Trevor Wilson fra unionistpartiet (UUP) var ved hotellet i natt og uttalte:

– Jeg får motstridende meldinger fra folk om hva som skal ha skjedd. Jeg sitter med en følelse av sjokk her i natt. Det gikk fryktelig galt da unge mennesker var samlet for å feire St. Patricks dag, sier Wilson til BBC.

– Må hente barna

Alvoret ble understreket tydelig fra politiets side. Mid Ulster-politiet meldte på Facebook klokken 22.41 GMT at de ville at foreldrene snarest måtte komme til hotellet for å plukke opp barna sine.

Nord-Irlands ambulansetjeneste fortalte at de hadde kjørt fire mennesker til sykehus i nærheten.

Tre av dem havnet på Antrim Area Hospital for behandling for forskjellige skader. En person var sendt til Craigavon Area Hospital, ifølge Sky News.

Ambulansetjenesten forteller de begynte å få inn meldinger om hendelsen rundt klokken 21.30 GMT søndag kveld. Det ble etter hvert sendt fem ambulanser til hotellet i Cookstown.