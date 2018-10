Etterforsker dødsfallet til mafialederen Whitey Bulger

James Joseph "Whitey" Bulger Jr. ledet i en årrekke den beryktede Winter Hill Gang i Boston, USA. Han ble i 2013 dømt for blant mye annet, delaktighet i 11 drap.

Han fikk to livstidsdommer, slik som de fra tid til annen deler ut i USA.

Bulger ble i går overflyttet til ett nytt fengsel. Det føderale politiet i USA, FBI, melder nå at de skal etterforske dødsfallet.

Ukjent dødsårsak

Den føderale fengselsadministrasjonen i USA, US Bureau of Prisons, opplyser bare at han ble funnet død på tirsdag. De kommer ikke med ytterligere informasjon.

I amerikansk media blir det meldt at Bulger ble drept, men de bruker ingen sikre kilder.

SPILTE STORT: Dette er et udatert bilde av Whitey Bulger. Det skal ha blitt tatt i den tiden da FBI mener han spilte på to hester. Han var politiinformant samtidig som han drev sin egen kriminell gjeng i Boston. Foto: AP

Den tidligere mafialederen har hele tiden nektet for at han ga informasjon til politiet om konkurrerende gjenger.

FBI opplyste under rettssaken at han hadde hatt en slik rolle mens han ledet sin egen gjeng. Forholdet mellom politiet og mafialederen skal ha startet så tidlig som 1975.

Politiskandale

Bulger og hans gjeng skal ha drevet på med det mest. Ulovlig pengespill, narkotikahandel, våpensmugling, utpressing og annet.

I lang tid skal FBI og lokalt politi ha vært klar over hva som foregikk uten å gripe inn.

I 1997 kom den første av en serie avsløringer i amerikansk media. De dokumenterte en rekke lovbrudd begått av politiet i forbindelse med kontakten med Bulger og hans folk.

STARTET TIDLIG: James Bulger som ung mann i Boston. han ble raskt involvert i kriminalitet og gjenger. Han ble arrestert for første gang i 1943. Første tur i fengsel kom i 1956. Foto: Ap

På rømmen i 16 år

Det var i forbindelse med det ulovlige pengespillet myndighetene til slutt greide å få en krok i ham.

Det endte med at det ble tatt ut tiltale mot Bulger i 1994. Han skulle arresteres, men skal i forkant ha blitt advart av sin tidligere FBI-kontakt folk slik at han kunne flykte.

Bulger oppholdt seg på forskjellige steder i USA og utlandet før han slo ned røtter. Minst én gang til skal han ha fått advarsel fra sin tidligere FBI-kontakt slik at han kunne flykte videre.

Han ble til slutt innhentet i byen Santa Monica i California i 2011. Da levde 81-åringen sammen med sin mangeårige kjæreste, Catherine Greig.

Politiet fant 800.000 dollar i kontanter og 30 våpen i boligen.