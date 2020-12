Etterforsker 63-åring etter mystisk bobil-bombe

Fredag morgen eksploderte en bobil i sentrum av Nashville i Tennessee, etter at et mystisk lydopptak brølte ut en advarsel om bombe og telte ned til eksplosjonen.

Lørdag fant politiet levninger nærheten av bobilen og FBI har undersøkt en bolig som de tror har sammenheng med bombingen.

Politisjef John Drake bekrefter at de etterforsker 63 år gamle Anthony Quinn Warner.

FBI bekreftet på en pressekonferanse søndag kveld at gjerningsmannen døde i eksplosjonen.

Politiet er sikre på at Warner handlet alene. Politiet sier også at det er for tidlig å si noe om motivet for handlingen.

Politiet publiserte dette bildet som de mener er bobilen som eksploderte. Naboer til den mistenkte sier at de har sett bobilen i området.

Warner kommer fra Nashville og har jobbet innen IT store deler av livet. De siste årene har han jobbet i firmaet Fridrich & Clark Realty's Green Hills.

The Tennessean har snakket med eieren av firmaet. Tidligere denne måneden skrev Warner en e-post og sa at han ikke kom til jobbe for dem mer.

I tillegg ga Warner bort eierskapet på boligen sin i november.

Mener det er en sammenheng

Området der eksplosjonen skjedde ligger rett ved Broadway. Det er flere barer, restauranter, butikker og turistattraksjoner der.

Bobilen sto nærmest kontorene til USAs største telekommunikasjonsselskap AT & T. Borgermesteren i Nashville sier i et intervju med CBS at det må være en sammenheng.

– Det må være en forbindelse mellom AT & T og stedet for bombingen, sier borgermester John Cooper.

Det ble store skader på bygningen og det fortsatt problemer med telefondekning og internett i Nashville.

Føderale og statlige myndigheter leter etter personen som står bak eksplosjonen. Foto: Reuters

Politiet mener bombingen var en bevisst handling, men det er fortsatt usikkert hva motivet kan ha vært.

Lydopptak advarte om bombe

Først på stedet før bobilen eksploderer var James Luellen. Han rykket ut til meldinger om skudd i sentrum, men fant ingen tegn på skyting.

Kollega Brenna Hosey kom kort tid etterpå og hørte da et lydopptak spille fra en bobil. På opptaket spilte en advarsel om at en bombe skulle detoneres innen 15 minutter.

Det ble følelsesladd da politibetjentene fortalte om hendelsen fredag. Foto: Mark Humphrey / AP

Politibetjentene ba om forsterkninger og begynte evakuering av alle som bor i nærheten. Samtidig som de banket på dørene hørte de at nedtellingen startet.

– Etter at vi hadde evakuert alle i nærheten var det tre minutter igjen av nedtellingen, sier Hosey.

Nedtellingen stoppet, og musikk begynte å spille fra bobilen.

Amanda Topping hadde evakuert en bygning og var usikker på hva neste steg var. Hun gikk mot kollega James Wells.

– Jeg var kanskje ti steg unna han, da jeg så de største flammene jeg noen gang har sett, sier Topping.

– Musikken stoppet, det eneste jeg ser er oransje og jeg hører et stort smell, sier Wells.

– De største flammene jeg har sett Du trenger javascript for å se video.

Topping og Wells ble ikke alvorlig skadet av eksplosjonen. Kollega Michael Sipos ble kastet i bilen sin, og Luellen og Hosey ble begge slått i bakken.

Flere ubesvarte spørsmål

Douglas Korneski ved FBI er ansvarlig for etterforskningen og sa lørdag at mer enn 250 agenter etterforsker saken. Samtidig sa han det fortsatt er mange ubesvarte spørsmål.

– Vi snur hver eneste stein og samler inn så mye informasjon vi kan for å finne personen som er ansvarlig for dette. Samtidig for å forstå hvorfor personen gjorde dette, sier Korneski.