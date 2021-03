Demokraten Adam Schiff som leiar etterretningskomiteen i Representanthuset seier til CNN at moglegheita er djupt urovekkande.

UROLEG: Adam Schiff frå California leiar etterretningskomiteen i Representanthuset. Foto: J. Scott Applewhite / AP / NTB

Dei føderale etterforskarane undersøkjer om det var kommunikasjon mellom folkevalde i Kongressen og opprørarane som 6. januar storma kongressbygningen.

Kartlegg kontakt

FBI prøver ifølgje ein tenesteperson med kjennskap til etterforskinga, å kartleggje om dei folkevalde medvite eller umedvite hjelpte opprørarane, får CNN opplyst.

Politiet har mellom anna tatt ut data frå mobilstasjonane i området rundt Kongressen, og frå mobilane til mange av dei som er sikta i samband med opprøret. Då kan dei sjå kven som hadde kontakt forut for og under opprøret.

Viss politiet skal skaffe seg tilgang til fleire detaljar til dømes frå mobilane og e-posten til politikarar, ligg det ein lang juridisk prosess forut før det eventuelt kan skje.

Informasjonen som er henta inn til no, skal visstnok indikere at det var kontakt mellom fleire folkevalde og opprørarane i dagane rundt 6. januar. Det skal og ha vore kommunikasjon mellom fleire opprørarar der samband til folkevalde blei diskutert, ifølgje tenestepersonen.

Det blir understreka at slik kommunikasjon ikkje treng betyr at nokre folkevalde har brote lova. Etterforskinga har så langt ikkje rettar seg mot nokon folkevalde.

TREFTE PÅ UKJENTE: Mary Gay Scanlon observerte folk utanfrå inne Kongressen før storminga. Foto: Stefani Reynolds / AFP / NTB

Så ukjente i tunnel

Demokraten Mary Gay Scanlon som sit i Representanthuset seier til CNN at ho stussa over å sjå at gjestar blei viste rundt i Kongressen kort før storminga, trass i at omvisingar ikkje har vore tillatne sidan koronakrisa starta i mars i fjor.

Ho fortel at ho trefte på ei slik gruppe i ein av tunnelane under bygningane, men ho fekk ikkje med seg kven som leidde gruppa.

Snur etterforskinga

Til saman fem personar mista livet då tusenvis av Trump-tilhengjarar storma kongressbygningen. Om lag 300 menneske er sikta eller mistenkte for å ha delteke i storminga.

Etterforskinga har ifølgje CNN no endra spor, frå å sikte seg inn mot folk som blir skulda for å ha delteke i storminga, til å gå etter folk som skal ha planlagt ho, i eit forsøk på å stanse Kongressens godkjenning av valresultatet.