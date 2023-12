Lavaaktiviteten i nærområdet til den idylliske kystbyen Grindavik har roet seg ned de siste dagene.

– Det er en stor overraskelse at lavaaktiviteten har stoppet opp, sa seismolog Kristin Jonsdottir fredag.

Første julen borte fra Grindavik

Lille julaften sendte islandske myndigheter ut melding om at de som har boliger som ikke er rammet av jordskjelvene i november, kan få sove hjemme i husene sine for første gang.

Kristin Maria Birgisdottir og sønnen Thordur pakker inn julegaver denne første julen borte fra Grindavik. Foto: MARKO DJURICA / Reuters

I en leid leilighet i hovedstaden Reykjavík sitter en familie som mer enn gjerne skulle flyttet tilbake til hjembyen til jul.

Dessverre er hjemmet deres ikke godkjent for å kunne bo i videre.

– Jeg vet ikke helt hva jeg føler akkurat nå fordi dette er aller første gang siden jeg ble født at jeg tilbringer julen borte fra Grindavik, sier 43 år gamle Kristin Maria Birgisdottir.

– Foreldrene mine vil aldri mer kunne bo i Grindavik

I sofakroken i den leide leiligheten sitter hun sammen med et av de tre barna og foreldrene sine.

Til nyhetsbyrået Reuters forteller hun at foreldrene er sønderknust fordi hjemmet deres er fullstendig ødelagt etter jordskjelvene som rammet første uka av november.

– Foreldrene mine forsøker å håndtere mange vanskelige følelser. Det gjelder spesielt moren min fordi huset deres ligger nærmest i ruiner.

– De vil aldri mer kunne bo i Grindavik, sier datteren Kristin Maria med en tåre i øyekroken.

Forsøker å håndtere vanskelige følelser. Birgir Sigurdsson og Kristin Arnberg, begge 71 år, vil ikke kunne flytte hjem fordi huset er ødelagt av jordskjelv i Grindavik. Foto: MARKO DJURICA / Reuters

– Det som skjer nå er i ferd med å få mennesker til å bryte sammen, fortsetter hun.

I den midlertidige leiligheten har trebarns moren pyntet til jul med nisser, lys og juletre. En av sønnene, 9 år gamle Thordur, hjelper til med å pakke inn julegaver før de legges under treet.

Våger ikke flytte tilbake

Inne i Grindavik er et ektepar i en hvit SUV innom hjemmet sitt. Men de blir ikke lenge. Etter å ha hentet ut noen eiendeler, er de igjen klare for å haste ut av hjembyen.

De stoler ikke på at det er trygt, men frykter nye skjelv og lavautbrudd.

– Jeg tror at det vil skje igjen. Kanskje nær her vi står nå. Det er den følelsen jeg har, sier Sigriddur Jonasdottir.

– Hva tenker du om å bli her i fremtiden? spør en reporter fra Sky News.

– Nei, jeg tror jeg vil dra. Jeg vil aldri flytte tilbake.

Dette er området nær Grindavik 19. desember. Lavaaktiviteten har roet seg etter det. Foto: ICELANDIC COAST GUARD / Reuters

Mannen hennes, Orn Sigurdsson, sier usikkerheten sliter på. Han hadde forventet mer klar informasjon om situasjonen.

– Regjeringen bør gi oss noen svar

– Vi kan ikke kontrollere naturen, men regjeringen bør gi oss noen svar. Det er ikke bra å la folk leve i uvisse i sju uker, sier Sigurdsson tydelig oppgitt.

Kvinnen og mannen tar med seg esken med eiendeler til den hvite firehjulstrekkeren og kjører ut av Grindavik.

Da kirkeklokkene ringte julen inn, var det få som hadde flyttet hjem til Grindavik. Mange tar ikke sjansen etter utbruddene. Foto: VIKEN KANTARCI / AFP

De rundt 4000 innbyggerne der ble evakuert 10. november etter svært mange skjelv som etterlot sprekker og åpninger i jordskorpen.

Lavaflyten har spredt seg over et område på rundt 3,7 kvadratkilometer.

Forskere sa torsdag at de mener utbruddet har gitt seg, men advarte om at presset under bakken kan begynne å bygge seg opp igjen.

Grindavik ligger rundt fire mil fra hovedstaden Reykjavík.