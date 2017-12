Etter valget i Catalonia: – Nå kreves det statsmannskunst

– Mariano Rajoy klarte ikke å stanse uavhengighetspartiene, skriver Catalonias største avis La Vanguardia og fastslår dermed det som åpenbart er et nederlag for regjeringen i Madrid.

El Pais kaller resultatet Rajoys største tragedie og nederlag. Partiet hans, Parti Popular, gikk fra elleve til tre plasser i regionforsamlingen.

Ble sett på som et uavhengighetsvalg

De tre partiene som er for selvstendighet fikk et samlet flertall etter regionvalget i Catalonia. Ciudadanos, som er imot uavhengighet og alliert med det spanske regjeringspartiet, ble det største enkeltpartiet og har aldri gjort et så godt valg i regionen.

Statsminister Mariano Rajoy hadde oppløst regionforsamlingen etter at den hadde erklært uavhengighet fra Madrid i slutten av oktober. Erklæringen kom etter en folkeavstemning som de sentrale myndighetene mente var ulovlig.

Dermed ble gårsdagens valg på ny regionforsamling sett på som et ja eller nei til løsrivelse og regjeringen i Madrid må nå håndtere et sviende nederlag.

– Det finnes kanskje ingen god løsning

Catalonia-kjenner og leder for avdeling for samfunnskontakt ved SINTEF i Trondheim, Jo Stein Moen, sier til NRK at dette er et valgresultat med mange paradokser i seg. Han viser blant annet til at unionspartiet Ciudadanos har fått flest stemmer, men det er separatistpartiene som fikk flest seter i forsamlingen.

– Den største taperen i går var Rajoy, partiet hans er nesten utradert, sier Catalonia-kjenner Jo Stein Moen. Foto: Leo Valen

– Det ble ingen endelig avklaring på situasjonen, slik Madrid ønsket. Nå kreves det statsmannskunst, både i Madrid og Barcelona for å finne en god løsning. Og det finnes kanskje ingen god løsning, så det blir en veldig, veldig krevende situasjon, sier han.

Moen frykter at frontene ikke blir noe mindre steile etter dette valget og sier at det at flere av de katalanske politikerne sitter i fengsel, kompliserer situasjonen ytterligere.

– Den største taperen i går var Rajoy, partiet hans er nesten utradert. Kommentarene fra Madrid viser at de juridiske prosessene rundt fangene fra oktober kommer til å gå sin gang, de kan ikke forvente noen amnesti, selv om de valgt inn i parlamentet på nytt, mener Moen.

De siktede politikerne er anklaget for oppvigleri, økonomisk kriminalitet og «opprør» etter den katalanske erklæringen om uavhengighet fra Spania.

Krisemøte i Madrid

Klokka ti i dag samles den spanske regjeringen til et møte i Madrid og det er liten tvil om hva som står øverst på sakslisten.

Fra EU var kommentaren i går kveld at valgresultatet ikke endrer unionen syn på Catalonias ønske om selvstendighet. EU avviser en løsrivelse og sier dette er et internt anliggende for Spania.

– Vårt syn er kjent og endrer seg ikke. Siden dette er et regionvalg, har vi ingen kommentar, sa Alexandre Winterstein, som er talsmann for EU-kommisjonen.