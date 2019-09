Etter skandalevideoen som felte regjeringen, hvem vinner valget?

Det var som en scene hentet fra en spillefilm.

Et lands visestatsminister sitter i en villa på Ibiza og diskuterer lysskye affærer med en ung kvinne, som hevder hun er niesen til en russisk oligark, men som egentlig opptrer som lokkedue.

Drinkene blir mange utover natten, det samme blir løftene.

Her planlegger de å kuppe landets største avis Du trenger javascript for å se video.

Byttehandelen synes klar. Visestatsministeren skal hjelpe selskapet til den russiske kvinnen med statskontrakter og innflytelse, hvis hun vil støtte hans parti og bidra til at han blir statsminister.

Landets største avis ligger inne i handelen, den skal brukes til å påvirke opinionen. Et annet forslag er at hennes russiske selskap får overta en av den statlige kringkastingens TV-kanaler.

Det visestatsministeren ikke vet, er at samtalen blir filmet. Av hele sju hemmelig oppsatte kameraer.

Halvannet år senere, i mai i år, lekker videofilmen ut. Etter en hard maktkamp, drar visestatsministeren med seg regjeringen og landets unge statsminister i fallet.

Skandalen får navnet Ibizagate, og sannheten overgikk fantasien for de fleste.

For det stanser ikke med videoen. I bakkant har dataharddisker blitt levert inn under falskt navn for destruksjon, hemmelige betalinger fra rike mennesker til landets politiske partier er kommet frem, det samme med kampen om landets spillemonopol og misbruk av partimidler til eget forbruk.

Valg i dag

I etterdønningene av våren og sommerens avsløringer skal østerrikske velgere i dag stemme, for å velge en ny regjering. Velgerne sier til internasjonale nyhetsbyråer at de håper på en mindre kaotisk tid fremover.

Siden forbundskansler Sebastian Kurz fra det konservative partiet FPÖ ble tvunget til å kaste kortene i mai, har landet vært styrt av en midlertidig regjering bestående av byråkrater.

Kurz, som ble Europas yngste regjeringssjef i en alder av 31 år i 2017, håper på en ny sjanse. Men i valgkampen er det stilt spørsmål om hvor mye Kurz visste eller ikke viste om handlingene til visekansler Heinz-Christian Strache fra det høyrenasjonale partiet FPÖ.

Ryktene om at det fantes en kompromitterende video med Strache hadde lenge sirkulert blant politikere og pressefolk.

Etter avsløringene har det dukket opp teorier om at Straches politiske motstandere kan ha vært involvert i tilblivelsen av den. Eller at Straches politiske allierte forsøkte å dekke over at de visste om den.

Heinz-Christian Strache er fortsatt populær blant velgerne, til tross for at skandalene har stått i kø de siste månedene. Her er han avbildet på en oktoberfest i Wien 19. september i år. Foto: Alex Halada / AFP

Leverte harddisker under falskt navn

Kort tid etter at Kurz-regjeringen var blitt kastet som følge av mistillit i nasjonalforsamlingen, gikk en av eks-kanslerens medarbeidere til et dataspesialfirma for å få destruert fem harddisker.

Medarbeideren leverte inn harddiskene, på tysk «schredderen», under falskt navn. Tabben var at han også unnlot å betale regningen på rundt 750 kroner.

Det ble sjefen for datafirmaet så irritert på at han anmeldte mannen, etter å ha gjenkjent ham i et tv-innslag hvor Sebastian Kurz holdt en tale og mannen med falskt navn stod i bakgrunnen.

Mannen hadde oppgitt uriktig navn, men riktig mobilnummer. Så det var en enkel jobb for politiet å spore opp hvem som hadde levert inn harddiskene.

Det store spørsmålet nå er hva harddiskene inneholdt. Om det var bevismateriale rundt Ibiza-videoen?

Kurz har fastholdt at harddiskene var fra ulike skrivere på forbundskanslerkontoret, og at diskene inneholdt filer med alt som hadde blitt skrevet ut på skriverne.

– Man kan ikke skrive ut en video, forklarte Kurz på østerriksk fjernsyn.

Fordi mange av dokumentene var klassifisert som fortrolige, valgte man å ødelegge skriverharddiskene.

Eksperter mente diskene burde vært levert inn til det nasjonale statsarkivet, men i august meddelte regjeringen at destruksjonen ikke var i strid med østerriksk lov.

Saken etterlater uansett flere ubesvarte spørsmål; hvorfor opptrådte medarbeideren under falskt navn og hvorfor forsøkte han å få harddiskene dobbeltdestruert?

President Alexander Van der Bellen valgte å utnevne en midlertidig regjering bestående av byråkrater etter at Ibiza-videoen hadde felt høyreregjeringen. Lederen av landets grunnlovsdomstol Brigitte Bierlein ble utnevnt til midlertidig forbundskansler. Foto: Leonhard Foeger / Reuters

Ulovlige pengeoverføringer

I etterdønningene har det også kommet frem at innflytelsesrike og velbemidlede østerrikere overfører store pengesummer til de største partiene i skjul.

Pengegavene kanaliseres gjennom ulike allmennyttige organisasjoner, som støtter de ulike partienes politikk. Ifølge østerrikske medier er seks av organisasjonene knyttet til FPÖ, fem er knyttet til konservative ÖVP mens to har bånd til sosialdemokratiske SPÖ.

Etter at Kurz' parti ÖVP følte seg tvunget til å offentliggjøre partiregnskapet sitt, viser det at en av personene som nevnes i Ibiza-videoen, kunstsamleren og milliardæren Heidi Goëss-Horten, har overført rundt 930.000 euro, eller rundt 9,2 millioner norske kroner, til ÖVP det siste halvannet året.

Alle gaver på 50.000 euro og mer skal innberettes til myndighetene, men fordi donasjonene ble splittet opp i overførsler på 49.000 euro kunne gavene skjules for offentligheten.

Politiet har uansett startet etterforskning av komplekset.

Det konservative partiet kjører fortsatt frem den unge partilederen Sebastian Kurz som partiets fremste fortrinn. Her viser generalsekretæren Karl Nehammer frem årets valgposter. Foto: Joe Klamar / AFP

Hvem vil regjere sammen?

Til tross for alt som har kommet frem, Sebastian Kurz og det konservative partiet ÖVP leder på meningsmålingene, med en oppslutning på rundt 33 prosent. Men partiet blir trolig ikke stort nok til å kunne regjere alene.

Spørsmålet er hvem som kan eller vil gå i kompaniskap med dem.

Tidligere visekansler Heinz-Christian Strache har trukket seg som FPÖs leder, og ryktene går om at han også blir ekskludert fra partiet etter valget.

Strache knyttes til et forsøk på å oppløse landets kasinomonopol, for å gi monopolstatusen til et selskap som ville støtte FPÖ og gi en av FPÖs ledere en direktørjobb.

Politiet etterforsker også denne saken og har gjennomført flere razziaer, blant annet hjemme hos Strache.

Strache er i tillegg anklaget for å ha brukt partipenger til å dekke eget forbruk, opp til 10.000 euro i måneden. Bevisene ble samlet inn av Straches tidligere livvakt, som visstnok har lagt kortene på bordet om det famøse Ibiza-møtet. Politiet er koblet på også denne saken.

Den nye FPÖ-lederen Norbert Hofer har forsøkt å begrense skadene, og mot alle odds klart å opprettholde en oppslutning for partiet på rundt 20 prosent, slik at det fortsatt er landets tredje største.

Pamela Rendi-Wagner, leder av det sosialdemokratiske partiet SPÖ, holder humøret oppe på valgdagen, selv om det ser ut til å gå mot et dårlig valg. SPÖ har ikke klart å profittere på høyresidens rot. Foto: Vladimir Simicek / AFP

Klima kan bli vinneren

Ved valget i 2017 var innvandring den store valgsaken, i år ser det ut til å bli klima.

Det ganger miljøpartiet Det grønne alternativ, som røk ut av nasjonalforssamlingen ved forrige valg. Partiet ligger an til å få 13 prosent oppslutning, mot kun i overkant av 3 prosent for to år siden.

Werner Kogler, toppkandidaten til miljøpartiet Det grønne alternativ, kan bli en joker i regjeringsspørsmålet. Foto: Lisi Niesner / Reuters

Mange spår derfor at det blir en form for samarbeid mellom de konservative, miljøforkjemperne og det liberale og forretningsvennlige partiet NEOS.

Ingen østerriksk regjering siden 2. verdenskrig har vært uten det konservative partiet eller det sosialdemokratiske partiet. Ofte har de to også samarbeidet.

Men etter at Kurz oppløste samarbeidet foran valget i 2017, er det ifølge ekspertene ikke sannsynlig at sosialdemokratene vil komme Kurz til unnsetning. Partiet ligger an til å få snaue 22 prosent i oppslutning, ifølge meningsmålingene. Hvis det valgresultatet, er det rekordlavt.

Rundt klokken 17, rett i etterkant av at valglokalene stenger, kommer de første valgdagsmålingene. De som følger østerriksk politikk spår at det trolig kommer til å ta måneder med samtaler før en ny regjering er på plass.