Etter sju år med borgarkrig i Syria har det aldri før vore drepne så mange barn

KJEMPAR FOR LIVET: Eit barn har blitt skada av ei bombe i Afrin. I ein rapport frå Redd Barna blir det sagt at born blir råka hardare enn vaksne når tettbefolka område blir bomba. Skader frå granatar og våpen i andletet, hovudet, nakken og øvre del av kroppen, finn ein på 80 prosent av barnepasientar, medan talet er 31 prosent for vaksne pasientar.

Foto: AHMAD SHAFIE BILAL / AFP