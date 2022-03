Den tidligere Chelsea-eieren var på Ben Gurion flyplassen ved Tel Aviv for å fly videre til Istanbul. Roman Abramovitsj er en av flere søkkrike oligarker som nå merker at USA, Storbritannia og EU's knallharde sanksjoner biter hardt.

Spørsmålet er: Hvem vil ta imot dem nå?

Israels regjering sliter med å finne ut av hvordan landet skal håndtere dusinvis av russisk-jødiske oligarker, nå som vestlige land skjerper sanksjonene mot forretningsfolk med bånd til president Vladimir Putin.

Israel ble til for å være en trygg havn for alle jøder. Israel har ennå ikke sluttet seg til sanksjonene mot Russland. Det har de russisk-jødiske oligarkene nytt godt av til nå.

BENEKTER: Roman Abramovitsj vil ikke innrømme at han har et nært forhold til Russlands president Vladimir Putin. Her sitter de sammen i 2005. Å være nær Putin straffer seg nå. Foto: Reuters Photographer / Reuters

Da Russland invaderte Ukraina ble president Vladimir Putins krets og venner straffet. Blant dem er mange av forretningsmennene som ble søkkrike da de kjøpte opp sovjetiske bedrifter på billigsalg etter Sovjetunionens fall.

– Vi skal finne deres yachter, luksusleiligheter, private jetfly. Vi kommer etter dere, sa president Joe Biden.

Nå er oligarkenes bankkonti i USA og Europa frosset. Luksuriøse eiendommer og yachter er beslaglagt.

Men mange har flere statsborgerskap, israelsk inkludert. Det gir dem muligheter utenfor Europa og USA.

Israels regjering har satt ned en spesialkomité som skal vurdere om den jødiske staten kan slå hånden av de sanksjonerte milliardærene.

I JERUSALEM: Roman Abramovitsj besøkte Klagemuren i Jerusalem i 2006. Han ble israelsk statsborger i 2018. Foto: RONEN ZVULUN / REUTERS

Gavmilde oligarker

Den tidligere Chelsea-eieren Roman Abramovitsj er Israels nest rikeste mann.

Han har både russisk, israelsk og portugisisk statsborgerskap.

I løpet av årene har han donert de aller største summene til jødiske og israelske institusjoner som sykehus, universitet, organisasjoner og holocaustminnesmerket Yad Vashem i Jerusalem.

I 2019 gav Abramovitsj 5 millioner USD til Jewish Agency og i 2020 donerte han 102 millioner USD, altså nesten en milliard kroner til den ytterliggående bosetterorganisasjonen ELAD, ifølge Haaretz. ELAD jobber for å flytte jødiske bosettere inn i okkupert Øst-Jerusalem på bekostning av palestinerne, en aktivitet som er i strid med Folkeretten.

Skribent: – Må se på den moralske prisen

Nå som president Putins Russland er blitt en global pariastat, må den jødiske verden se på hvilken moralsk pris den betaler for å motta Abramovitsj' donasjoner, skriver David Kilon i det liberale tidsskriftet The Jewish Currents.

Ifølge den israelske TV-kanalen Channel 12 har representanter for flere av institusjonene, som har mottatt rause donasjoner, bedt om at Abramovitsj må slippe sanksjoner i et brev til USAs ambassadør i Israel, Tom Nides. Begrunnelsen er oligarkens "bidrag til det jødiske folk".

YAD VASHEM: Få steder er så symboltunge i Israel som minnesmerket og museet over holocaust. Yad Vashem er nesten som hellig grunn i Jerusalem, og det er en prestisjefylt institusjon å donere til. Foto: EMMANUEL DUNAND / AFP

USAs viseutenriksminister Victoria Nuland har oppfordret Israel til å slutte seg til sanksjonene mot Russland, ifølge Haaretz. Hun sier det ikke er i Israels i interesse «å bli den siste frihavnen for de skitne pengene som gir næring til Putins krig».

Like etter at Russlands hær angrep på Ukraina ba utenriksminister Yair Lapid regjeringsmedlemmene i Israel om å holde avstand til oligarkene.

Ifølge Yad Vashem har museet suspendert samarbeidet sitt med Abramovitsj.

Ingen frihavn

Mandag sier Lapid at Israel ikke vil la Russland bruke landet som mellomstasjon for å komme seg rundt sanksjonene USA, EU og andre land har innført.

– Israels utenriksdepartement er i kontakt med Bank of Israel, energidepartementet, finansdepartementet og luftfartsmyndighetene for å samordne tiltak mot russiske borgere, sa Yair Lapid mandag.

Dette sa han etter at Israel har fått kritikk for å ikke å gjøre nok for å støtte Ukraina.

Israelske medier har skrevet om hvordan Israel har unnlatt å innføre sanksjoner mot russiske oligarker etter invasjonen i Ukraina. De siste ukene har titalls privatfly fra Russland landet i Israel, ifølge Times of Israel.

Israel har tradisjonelt hatt gode forbindelse med både Russland og Ukraina, og statsminister Naftali Bennett er involvert i meglingsforsøk i konflikten.

Jødiske oligarker

I Sovjetunionen var jøder ekskludert fra stillinger i Kommunistpartiets øverste rekker. De fant derimot muligheter og juridiske smutthull i den strengt regulerte handelen mellom Sovjetunionen og Vesten, skriver David Kilon i The Jewish Currents.

Dette bidrar til å forklare hvorfor, seks av de syv toppoligarkene i Russland på 1990-tallet (Petr Aven, Boris Berezovsky, Mikhail Fridman, Vladimir Gusinskij, Mikhail Khodorkovskij og Alexander Smolensky) var etniske jøder, skriver Kilon, som siterer historikeren Yuri Slezkine i The Jewish Century.

Ifølge journalisten Alex Kogan, som har dekket oligarkfenomenet i Israel, hadde mellom 30 og 40 oligarker fått israelsk statsborgerskap eller opphold innen 2018, skriver AP.

De siste årene er de blitt flere.