Sent mandag kveld skjedde det omsider. Et vulkanutbrudd på Reykjaneshalvøya, like nord for Grindavik, sørvest på Island.

Det skjedde en liten time etter at en serie jordskjelv rammet halvøya. Utbruddet startet i Hagafell-området. Sprekken som lavaen strømmet ut fra, er rundt 4 kilometer lang.

Det ble raskt erklært unntakstilstand, og det ble raskt klart at det ikke var fare for menneskeliv. Men det var langt fra udramatisk.

I natt fryktet islandske myndigheter at lavastrømmen ville kunne nå det viktige Svartsengi-kraftverket, som gir strøm og varme til 21.000 husstander i området, og turistmagneten «den blå lagune».

De fryktet også at lavastrømmen kunne nå den lille byen Grindavik, som har vært evakuert siden tidlig i november.

NRK har snakket med Bergur Hinriksson. Huset hans ligger bare tre-fire kilometer fra utbruddet.

Her har Bergur Hinriksson og familien bodd de siste fire årene. Huset har stort sett stått tomt siden evakueringen i starten av november. Foto: Privat

50-åringen er fra Grindavik og flytta hjem til småbyen med to barn og kona for fire år siden. Familien ble evakuert etter jordskjelvene i november.

I ukene etterpå holdt islendingene pusten mens de venta på et utbrudd. Etter hvert håpa at de skulle få flytte hjem til jul.

– Det blir det i hvert fall ikke noe av, sier Hinriksson til NRK etter mandagens utbrudd.

Heldige

Etter en befaring med helikopter tidlig tirsdag morgen ble det klart at lavaen ikke strømmer mot Hinrikssons hjemby.

Islands infrastrukturminister sa tirsdag formiddag at de hadde vært «ganske heldige med utbruddets plassering og utvikling».

Også Geofysiker Björn Oddson mente de hadde vært heldige, og sa utbruddet hadde kommet på «det beste stedet» om det først skulle komme et utbrudd. Det skriver RÚV.

Folk ser på det enorme utbruddet. Foto: Marco Di Marco / AP

Usikker framtid

Da Hinriksson flyttet til Grindavik for fire år siden var han lei av trafikk, stress og støy etter mange år i utlandet og i Reykjavík.

Han ville hjem til stedet han blei født, vokste opp og har resten av familien sin.

– Det var en drøm som gikk i oppfyllelse å flytte hjem til småbyen, sier han.

Nå er småbyen rammet av fire vulkanutbrudd på tre år.

Geolog og vulkan-ekspert Ármann Höskuldsson sier til Morgunblaðið at dette utbruddet er mye kraftigere enn de tre siste utbruddene.

– Ja, dette er helt annerledes. Dette er på alvor. De andre var som smakebiter, sa geologen.

Hinriksson var derfor var forberedt på at noe sånt kunne skje. Han har for lengst tatt med det meste av eiendelene i Grindavik til leiligheten familien leier utenfor Reykjavík.

– Den yngste sønnen min på 11 år ringte meg i går kveld. Han sa «pappa, det blir ikke julefeiring i Grindavik i år».

Hinriksson sier han prøver å tenke på dagen i dag, og bare noen dager framover.

– Framtida er veldig usikker nå.

Jordskjelvene den siste tiden har satt sitt preg på Hinrikssons hus. Foto: Privat

Sprekken kan endre seg

For selv om Meteorologisk institutt på Island i ettermiddag meldte om at aktiviteten i vulkanutbruddet avtar, og lavastrømmen nå er en fjerdedel så stor som i begynnelsen, er ikke situasjonen avklart.

En endring i sprekken kan plutselig gjøre at Grindavik, Svartsengi-kraftverket og «den blå lagune» trues av lavastrømmen. Det sier geofysiker Oddson til RÚV.

Selv fryktet Hinriksson at lavastrømmen skal svelge huset og hjembyen hans.

– Jeg var ganske redd for det, forteller han.

Alt avhenger av erosjonen

En annen som får en annerledes jul, er geofysikeren Ingibjörg Jóhannesdóttir fra Grindavik. Hun bor i Bergen og skal hjem til Island om to dager.

Ingibjörg Jóhannesdóttir bor i Bergen, men er fra Grindavik på Island Foto: Privat

Det første hun gjorde da nyheten kom i går kveld var å ringe sine foreldre for å forsikre seg om at de hadde det bra.

– Det er helt surrealistisk det som skjer. Samtidig blir interessant å se fra flyet. Jeg forventer at det blir både vanskelig og emosjonelt å se området sånn, sier hun.

Geofysikeren er videre klar på at man ikke vet om lavaen vil legge byen under seg.

– Alt avhenger av hvor lenge erosjonen fortsetter.

Dette er bilde fra Ingibjörg sine foreldres overvåkingskamera i natt. Foto: Privat

Annerledes jul

Jóhannesdóttir sier at hun tror det blir veldig blandede følelser i julehøytida.

– For det er jo hjemmene våre som der. Det kommer bil å bli en vanskelig jul. Men jeg er bare glad at alle er i sikkerhet.

Siden evakueringen i november har familien hennes bodd på ei hytte et par timers kjøring fra hjemstedet.

Huset til Ingibjörg Jóhannesdóttir sine foreldre i Grindavik. Tatt i juni. Foto: Privat

Hun er tross alt glad for at alle ble evakuert da de blei.

– For tidligere har vi jo opplevd lavautbrudd midt på natta, sier hun og minner om det som skjedde på Vestmannaeyjar for femti år siden.

Da varte vulkanutbruddet i fem måneder. Lava og aske la husene under seg. Alle som bodde der måtte flykte.

Tirsdag kveld kom Fannar Jonasson, ordfører i Grindavik, med en uttalelse.

Han sier det dessverre ikke blir julefeiring i Grindavik i år, og at det nå er viktig at folk i Grindavik «fortsetter å holde sammen og ta godt vare på hverandre».