Et splittet USA kjemper om sin egen framtid

– Bedre dager ligger fortsatt foran oss. Men for at det amerikanske eksperimentet skal overleve, må vi gjenopplive de sanne amerikanske prinsippene, sa Floridas guvernør Ron DeSantis (R) da han takket for fire nye år i natt.

De Santis er en av mellomvalgets store vinnere. Han har de siste årene dreid Florida mot høyre, kjempet mot LHBT-undervisning i barneskolen, abort og ledet an i andre kulturkamper.

Guvernør i Florida, Ron DeSantis sammen med sin kone på valgvaken i Tampa, etter at det ble klart at han er gjenvalgt i det som mange betegner som et brakvalg. Foto: MARCO BELLO / Reuters

I natt vant han lett over demokraten Charlie Christ. Og beredte kanskje grunnen for å forsøke seg på Det hvite hus om to år.

DeSantis og Trump begynner nå trolig en rivalisering om det kommende presidentvalget.

I valgdagsmålinger sa flere velgere at de har tro på DeSantis enn på Trump.

DeSantis er populær også blant mange Trump-tilhengere.

Han er både optimistisk og energisk i sin økonomiske politikk. Og konservativ og aktivistisk rundt verdisakene som er så viktige for republikanske velgere

Tidligere president Donald Trump fulgte valget fra residensen Mar-a-Lago i Palm Beach, Florida. Han har hintet om presidentvalget i 2024 og har lovet en stor nyhet i neste uke. Nå kan konkurransen fra Ron DeSantis bli større enn han liker. Foto: JOE RAEDLE / AFP

Demokratene sikrer trolig senatet

Kampen om Senatet vil trolig Demokratene vinne, og det er en strek i regningen for motstanderen.

Demokratene ser ut til å ha plukket opp et senatssete i Pennsylvania, som har vært republikansk siden 1962.

I Arizona, Nevada, Wisconsin og Georgia er det fortsatt ikke avgjort.

I Georgia har Raphael Warnock, en pastor i Martin Luther Kings gamle kirke her i Atlanta, byttet på å lede med fotballegenden Hershel Walker.

Det er første gang to afrikansk-amerikanske kandidater kjemper mot hverandre i sørstaten, og kampen har fått mye oppmerksomhet.

Spesielt fordi Walker er blottet for politisk erfaring og omgitt av skandaler, men likevel har gjort det godt.

Får ingen av de to mer enn 50 prosent av stemmene, blir det en ny valgomgang i desember.

I Arizona og Nevada er det for tidlig å si hvem som vinner, selv om Demokratene og den tidligere astronauten Mark Kelly leder over valgfornekteren Blake Masters i Arizona.

I Nevada tar det tid å telle stemmene, og det meldes om at det har vært svært lange køer for å stemme.

Den demokratiske senatoren Catherine Cortez Masto klemmer en av sine tilhengere under valgvaken i Las Vegas. Kampen om senatsplassen i Nevada kan avgjøre maktfordelingen i Senatet. Foto: Anna Moneymaker / AFP

Dypt splittet land

USA er et land delt på midten.

I valgdagsmålinger sier amerikanerne at prisstigningen og abort har vært de viktigste sakene.

Det kan virke som Republikanerne ikke har gjort det så bra som de håpet på med fokuset på økonomisk bekymring.

For Demokratene er det kampen for demokratiet og abortsaken som ser ut til å ha fått folk til valglokalene.

Men det meste i USA handler om splilttsplittelsersom Republikanerne får flertallet i Representantenes hus, vil Washington være så splittet at lite politikk kan bli gjennomført.

Har kvinner vært avgjørende?

Da jeg sto utenfor ett valglokale i går kveld like før det stengte, merket jeg meg en ting:

Mange par kom kjørende inn på parkeringsplassen. Kvinnene i bilene gikk inn i valglokalene mens mennene ble sittende i bilen å vente.

I Georgia har valgdeltakelsen blant afroamerikanske menn vært lav lenge, og det ser ikke ut til å endre seg i dette valget.

Det kan være en årsak til at demokratenes Stacy Abrams ikke lyktes med å bli USAs første svarte guvernør. Republikaneren Brian Kemp sikret seg i stedet fire nye år som guvernør.

Han er mildt sagt ikke en Trump-venn, etter at han nektet å gjøre som Trump ville etter 2020-valget da presidenten ringte og ba ledelsen i Georgia «finne» flere stemmer til ham.

Kanskje har velgerne valgt å premiere ham for det i stedet for å gi Abrams tilliten.

Gen erasjon Z i Kongressen

Kongressen har fått sin første representant fra Generasjon Z i 25 år gamle Maxwell Frost.

Frost har vokst opp med frykten for skoleskytinger og er opptatt av våpenlover, klimapoklimapolitikkrt.

Han tilhører generasjonen som har vokst opp etter årtusenskiftet, og han blir nå et tilskudd til venstrefløyen i det demokratiske partiet.

Maxwell Frost, representant for generasjon Z i Florida, vant sitt distrikt i kampen for en plass i Representantenes hus. Foto: GIORGIO VIERA / AFP

I Maryland blir afroamerikanske Wes Moore ny guvernør etter republikaneren Larry Hogan. Moore blir den første afrikansk-amerikaneren i denne jobben i delstaten nord for Washington D.C.

Hva med Biden?

Det går ikke så dårlig for president Joe Bidens demokrater som mange eksperter hadde fryktet.

Men debatten om den aldrende presidenten bør stille til gjenvalg i 2024 setter i gang for fullt fra i dag.

Demokratene klarer seg trolig med et nødskrik, men de skaper lite entusiasme blant velgerne. De har heller ikke klart å finne yngre arvtakere partiet kan samle seg rundt.

Det blir en viktig oppgave framover.

