Trump holdt en rolig tone og ønsket den nye administrasjonen suksess. Men den avtroppende presidenten sa fortsatt ikke at han aksepterer resultatet i presidentvalget.

Trump takket sin familie og mange av sine medarbeidere. Han rettet også en takk mot visepresident Mike Pence, selv om han har kritisert Pence sterkt for å ha akseptert valget av Joe Biden

– Jeg er særlig stolt over å være den første presidenten på flere tiår som ikke startet noen nye kriger, sa Trump i talen.

Donald Trump ber i sin avskjedstale amerikanerne om å ikke miste troen på landet sitt.

– Den største faren vi står overfor, er tapet av troen på oss selv – et tap av selvtillit når det kommer til vår nasjonale storhet, sa Trump.

Omtalte suksess

I sin siste tale fra Det hvite hus omtalte Trump en rekke saker som han mente at hans administrasjon hadde lyktes med. Blant dem var nye handelsavtaler med andre land, skattekutt, USAs økonomi og det han omtalte som sikring av grensen mot Mexico.

Han viser til at USA denne uken skal innsette en ny administrasjon og sier at det blir bedt for at den gjør landet trygt og velstående i framtiden.

Trump sa også at landet bør legge partipolitisk krangel bak seg.