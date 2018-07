Et område tilsvarende 24.000 fotballbaner brenner i California

Store skogbranner i både nordlige og sørlige deler av den amerikanske kyststaten, har ført til at 37.000 mennesker de siste dagene har måttet flykte fra flammene og hjemmene sine.

Nå har den aggressive «Carr brannen» i Shasta-fylket eksplodert og nesten doblet størrelsen over natten, melder BBC.

125 ØDELAGTE HJEM: Den så kalte «Carr-brannen» herjer i California. 27. juli ble dette hjemme truffet av flammene. Foto: Justin Sullivan / AFP

En tornado av ild

Sterk vind i Shasta-fylket skaper livsfarlige branntornadoer, vinden og flammene virvler opp trær og velter biler, forteller brannmenn på stedet.

Liz Williams ble sammen med sine to barn fanget i trafikkork da innbyggere prøvde å evakuere. Til slutt ble hun nødt til å rømme til fots.

– Jeg har aldri opplevd noe så skummelt i hele mitt liv. Vi visste ikke om branntornadoen kom til å hoppe frem fra en busk og suge oss inn i virvelen, sier hun til AP.

FLAMMEHAV: 90 branner herjer i California i juli. Foto: Justin Sullivan / AFP

Brannen kjent som «Carr-brannen» startet tidlig mandag, og har så langt ødelagt minst 500 bygningskonstruksjoner, 125 hjem og truer nå tusenvis av boliger i distriktet, melder AP.

Brannen har til nå ødelagt 192.000 mål med land, et området større en arealet til San Francisco by, og tilsvarende to ganger Bergen kommune.

Trump melder lørdag kveld om unntaktilstand i landet, skriver Fox News.

Brannsjef: – Ekstreme forhold

JOBBER PÅ SPRENG: 3400 brannmenn kjemper mot flammene, så langt er to blitt drept under arbeidet. Foto: Noah Berger / AP

– Vi opplever brannvirvler, som bokstavelig talt kan beskrives som tornadoer. Ilden er blitt pisket opp til en virvelvind som tenner på trær, flytter biler og beveger deler av veier, forteller Ken Pimlott, sjef for Californias brannbeskyttelse, CalFire, til BBC.

Brannsjefen omtaler det som utløper seg som helt ekstreme forhold.

– Vi må søke ly og evakuere, evakuere, evakuere ...

NEDBRENT: Flere tusen hjem er truet og 125 hjem brant ned natt til lørdag melder AP. Foto: Justin Sullivan / AFP

Mer en 3400 brannmenn kjemper mot flammene, men det lokale brannvesenet advarer om at det er meldt varmt og tørt vær resten av neste uke. Det kan forsterke ilden.

Så langt er tre personer meldt savnet, en bestemor og hennes to barnebarn, melder avisen San Francisco Chronicle.

To brannmenn ble drept natt til fredag da de prøvde å få kontroll over flammene.

VANSKELIG: Kombinasjonen av vind, tørke og varme gjør slukningsarbeidet nesten umulig. Foto: Gene Blevins / Reuters

Verste på ti år: 90 branner i hele California

Carr-brannen er likevel bare en av nesten 90 aktive storbranner i USA, ifølge National Interagency Fire Center.

I Ferguson har brannen drept en brannmann og ført til at store deler av Yosemite Nasjonalpark er stengt, mens Cranston-brannen i sør til nå har brent ned 46.000 mål.

Her brenner det i California. Foto: CA.gov

Skogbranner er vanlig i California på grunn av statens lange og tørre sommere. Men eksperter sier imidlertid at dette har vært den verste brannsesongen på ti år.

I desember sa California-guvernøren Jerry Brown, at ødeleggende skogbranner i på grunn av klimaendringer kommer til å bli den nye normalen.

– Vi må forberede oss på at store branner kommer til å ramme hvert år eller med noen få års mellomrom, sa Brown.