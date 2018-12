– Jeg er skuffet over at Socialdemokraterna ikke grep denne historiske muligheten til et blokkoverskridende samarbeid, sa Centerpartiet-leder Annie Lööf da hun møtte pressen i riksdagen mandag formiddag.

Det blir ikke noe sentrum-venstre samarbeid om regjeringsmakten i Sverige. Etter en uke med intense forhandlinger var beskjeden fra Annie Lööf krystallklar; vi sier nei til Stefan Löfven som statsminister.

Beskjeden er trolig en enorm nedtur for Socialdemokraternas leder som har ønsket et slikt samarbeid siden 2013.

Samtidig gjør den Sveriges politiske framtid om mulig enda mere usikker.

Derfor er det politisk kaos

Resultatet etter valget i Sverige 9. september ble akkurat så vrient som både eksperter og meningsmålere hadde antydet på forhånd.

De to politiske blokkene ble omtrent jevnstore, det skilte bare ett mandat i rødgrønn favør. Hverken rødgrønn side eller den borgerlige alliansen fikk flertall i riksdagen alene. Samtidig gikk fløypartiene Vänsterpartiet og Sverigedemokraterna frem. Det ga en uavklart situasjon, der det var vanskelig å se hvem som skulle danne regjering.

To uker etter valget ble Stefan Löfven kastet som statsminister av den borgerlige alliansen og Sverigedemokraterna. Da begynte også den politiske tautrekkingen om hvem som skulle styre Sverige videre.

MØTER PRESSEN: Det har vært avholdt over 60 pressekonferanser i riksdagens presserom denne høsten. Stort sett har partilederne ikke hatt annet å si enn at det ikke er noe nytt å melde. Her fra en pressekonferanse med partilederne i den borgerlige alliansen. Foto: JONATHAN NACKSTRAND / AFP

Mange runder – ingen avklaring

Presserommet i den svenske riksdagen har etter hvert blitt et velkjent sted for svenske tv-seere og avislesere.

Over 60 ganger har journalistene vært samlet til pressekonferanser her, nesten alltid for å få høre det samme; det finnes ingen løsning, situasjonen er fullstendig fastlåst.

Tre partiledere har sondert muligheten for å danne regjering uten resultat denne høsten.

Moderaternas leder Ulf Kristersson har tapt en statsministeravstemning i riksdagen, som den første i moderne svensk historie.

Kristersson fikk nei, ikke bare fra sine politiske motstandere. Også to av hans borgerlige alliansepartnere satte foten ned.

Centerpartiet og Liberalerne mente en mindretallsregjering med Moderaterna og Kristdemokraterna ville gi Sverigedemokraterna innflytelse over politikken.

NEDSTEMT: Moderaternas leder Ulf Kristersson har akkurat blitt stemt ned som statsminister i riksdagen. Også to av hans alliansepartnere på borgerlig side trykket på nei-knappen under avstemningen. Foto: JONATHAN NACKSTRAND / AFP

Få muligheter igjen

Stefan Löfven har vært foreløpig sist mann ut, med sitt andre forsøk på å finne en regjeringsløsning.

Mange trodde det politiske dramaet til slutt skulle få en løsning da Centerpartiet og Liberalerna åpnet for å slippe Löfven frem som statsminister og gikk i forhandlinger om et regjeringssamarbeid.

Men også det forsøket havarerte, og nå begynner den svenske talmannen å gå tom for alternativer å prøve.

Annie Lööf har sagt at det fortsatt er uaktuelt å støtte en borgerlig regjering som er avhengig av støtte fra Sverigedemokraterna.

Et samarbeid mellom de to store partiene, Socialdemokraterna og Moderaterna, har begge partier sagt tydelig nei til tidligere.

Fortsatt må riksdagen stemme nei til en statsminister tre ganger til før et nyvalg automatisk utløses i henhold til den svenske grunnloven. Men det er vanskelig å se hvem som kan få ja fra tilstrekkelig mange representanter.

Et nyvalg rykker stadig nærmere.