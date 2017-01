Et isfjell på størrelse med Akershus er i ferd med å løsne

RADIKALT: Elisabeth Isaksson ved Norsk Polarinstitutt sier sprekkdannelsen den siste måneden har vært uvanlig stor. Foto: Norsk Polarinstitutt

I desember eskalerte sprekkdannelsen da nye 18 kilometer revnet fra fastlandet.

Nå gjenstår bare en strekning på to mil før det som ligger an til å bli et av verdens ti største isfjell driver fritt i Antarktis.

Enormt

Forskere i Wales har fulgt sprekkdannelsen i isbremmen «Larsen C» tett i mange år, og spesielt nøye etter at søsterbremmen «Larsen A» kollapset i 1995 og «Larsen B» smuldret opp i mindre isflak i 2002.

Men «Larsen C» blir for storesøster å regne med sine vel 5000 kvadratkilometer.

Det tilsvarer to ganger arealet til Vestfold eller omtrent like stort som arealet til Akershus.

STORT: Isfjellet er omtrent like stort som Akershus fylke. Foto: Illustrasjon: Mari Grafsrønningen / NRK

Nå henger det enorme isfjellet altså i en tynn tråd før det til slutt vil løsrive seg og drive fritt.

– Det har vært en radikal åpning den siste tiden, og nå er det bare et spørsmål om tid før det løsner, sier seksjonsleder for geologi og geofysikk ved Norsk polarinstitutt Elisabeth Isaksson til NRK.

Kan heve havet 10 centimeter

Forskerne ved Midas-prosjektet i Wales sier at de ikke har holdepunkter for at sprekkdannelsen skyldes klimaendringer, men beskriver det som en geografisk hendelse siden riften har eksistert i flere tiår, skriver BBC.

Forskerne bekymrer seg derimot for at islagene bak «Larsen C» er langt mer ustabile og vil føre til ytterligere kalving.

20 KM IGJEN: Issprekken har vokst radikalt den siste måneden. Dette bildet er fra november. Foto: Nasa

Dersom all isen «Larsen C» holder tilbake hadde havnet i havet, ville havnivåene ha steget 10 centimeter. Det scenarioet ligger i så fall mange år frem i tid, ifølge forskerne.

Isaksson sier at et isfjell på avveie kan få konsekvenser for skipsfarten i området.

– Det er en del turisttrafikk og krillfangst der, så det vil nok bli påvirket. Samtidig vil fjellet være stort og godt synlig, sier Isaksson til NRK.

Det er heller ingen akutt fare for at ferden fortsetter videre nordover.

– Det er få isfjell som forlater Antarktis. Enten kommer det til å smelte eller fastne på veien, sier hun.