Et hundevalg

Britene er helt gærne etter kjæledyr. Kanskje er det derfor ikke tilfeldig at Boris Johnson tar med seg hunden sin Dilyn til valglokalet torsdag, men at han også tar den opp på fanget, kysser den på munnen, og viser den fram foran alle de frammøtte pressefotografene.

Det er trendy å ta med seg hunden sin for å stemme i Storbritannia. Foto: Dylan Martinez / Reuters

Natt til i går var det i alle fall soleklart at 18 måneder gamle Dilyn er sikret en plass i sofaen i Downing Street nummer 10 de neste fem årene (hvis ikke noe dramatisk skulle skje i politikken).

Den hvite og brune Jack Russel-typen ble født på en gård som driver med avl i Wales. Men ingen vil ha Dilyn fordi utseende ikke var helt A-4, så han endte i stedet opp på hos en dyrevernsorganisasjon, og ble deretter adoptert til Johnson.

Dilyn er lynavleder

Boris Johnsons politiske forbilde Winston Churchill hadde også hund. Under krigen hadde han blant andre en puddel som het Rufus.

Men det var ikke Boris Johnson som først ville ha Dilyn, men kjærestens hans Carrie Symmonds (31). Hun har lenge vært opptatt av dyr og det passet som hånd i hanske med at hun selv også flyttet inn i statsministerboligen.

Det var Carrie Symmonds som adopterte Dilyn. Foto: Oli Scarff / AFP

I prektige kretser var det mange som ikke likte at Symmonds skulle flytte inn i nummer 10. Den forsiktige lille søte pelsdotten tok liksom litt brodden av kritikken mot Johnsons forhold til den betraktelig yngre kvinnen.

Fire av ti briter har hund

Kjærligheten til Dilyn er noen britene kan kjenne seg igjen i. Det er rundt 10 millioner hunder i dette landet. Hele fire av ti briter eier en hund eller en katt. To av tre hunde- eller katteeiere sover i tillegg i samme seng som kjæledyret sitt om natten.

Det er for eksempel også slik at i britenes hjem utenfor hjemmet, på puben, så ligger det ofte en hund og slapper av foran peisen. Puber reklamerer med at de er hundevennlige og skåler med både mat og vann blir satt fram til alle som er ute på tur med hunden.

Korrespondent Øyvind Nyborg har ikke hund, men får låne naboens så ofte han vil.

Selv har jeg ikke hund, men dette er så hyggelig at jeg savner naboens hund hjemme i Norge. Det er noe beroligende med å være med den, og jeg er heldig som får låne den når jeg vil.

Hvert år blir årets pubhund kåret rundt omkring i britiske byer. Det er derfor viktig å være dyrevenn i Storbritannia. Johnson viser at han er en av dem.

Boris treffer noe genuint britisk

Vi har bak oss fem uker med intens valgkamp her i Storbritannia. Politikerne har reist på kryss og tvers av landet med sine valgkamp-busser. Også jeg har og vært mye rundt og snakket med folk om stort og smått.

Ikke langt fra Birmingham ligger Dudley North, en by som har sett sine bedre dager. Folk her er stolte av at deler av suksess-serien Peaky Blinders er spilt inn her, men ellers er det mye grått og trist. Stålverket er for lengst nedlagt og fattigdommen preger samfunnet. Billigbutikkene er de travleste her og folk pruter på markedet.

Stemmer tory for første gang

På torget treffer jeg blant andre Kathleen Leary. Hun forteller at hun har stemt Arbeiderpartiet hele livet sitt akkurat som alle andre i hennes familie hadde gjort i generasjoner.

Kathleen Leary har stemt Arbeiderpartiet hele livet, men nå er det slutt. Foto: Øyvind Nyborg / NRK

Men noe var skjedd i byen som tradisjonelt har sendt røde kandidater til Westminster. Folk her er oppriktig forbannet over politikerne i London som over tre år etter folkeavstemningen enda ikke har klart å få landet ut av EU.

– Jeg stoler ikke på de løgnere, sa pensjonisten Leary. Overalt i gamle stål- og gruvesamfunn Midt- og Nord-England sier folk det samme.

Jeg får og en følelse av at det er noe genuint britisk over det hele. I krisetider bretter øyfolket opp armene og bøyer nakken. Lets get on with it, sier folk jeg møter. Boris Johnsons valgkampbudskap traff akkurat der det skulle.

#dogs at polling stations

Å ta med seg hunden for å stemme er blitt en stor greie. Valgdagen rant det inn med videoer og bilder med emneknappen #dogs at polling stations.

Borgermester Sadiq Khan med sin Luna. Foto: Sadiq Khan / Reuters

Londons mektige borgermester Sadiq Khan tok med seg sin labrador Luna. Han postet og på nett;

– Jeg og Luna stemmer, og det oppfordrer jeg deg også til å gjøre, sa Sadiq Khan, mens hunden sitter lydig foran ham.

En hund har på seg en blå beret med gule stjerner som skal forestile EU-flagget. Men det så ikke ut til å hjelpe for Arbeiderpartiet som gjør sitt dårligste valg siden før krigen.

I London er majoriteten for EU, men for mange rundt om i landet representerer Khan en elite de forakter, og som ikke forstår hvordan det er å slite med å få endene til å møtes.

Corbyns tory-katt

I et ganske typisk engelsk rekkehus i Nord-London holder katten El Gato til. Den lusker rundt i bydelen Islington og matfar er Arbeiderpartiets Jeremy Corbyn. Men katter er sta og egenrådige og Corbyn og kona har sagt at delenge har fryktet at den har en konservativ personlighet fordi den bare tenker på seg selv og ikke bryr seg så mye om andre.

Larry er i de flestes øyne fortsatt sjefen i Downing Street selvom Dilyn har fått mye oppmerksomhet i det siste. Foto: Peter Nicholls / Reuters

El Gato har flere hundre følgere på Facebook. Få ting på internett er med populære enn kattevideoer. Men Corbyn har ikke sett potensialet. Kanskje var det en tabbe. Men problemet for Arbeiderpartiet stikker nok dypere enn som så.

I hovedgata i hipster-bydelen Islington ligger sykkelverkstedet som jevnlig utfører service på Corbyns sykkel. Jeg kommer i prat med en av kundene, en kar i 40-årene med skjegg, lue og briller.

Han har stemt Corbyn inn i Underhuset i flere runder forteller han, men nå har også han fått nok. Han er for EU og forstår seg rett og slett ikke på Arbeiderpartiets brexit-strategi som går ut på å være nøytral og holde en ny folkeavstemning. Andre kunder mener Corbyn har tatt partiet i en for radikal retning. Valgresultatet taler et tydelig språk.

Prøver seg på damene

I Downing Street er hunden med det lyse håret til alle kanter også kjent for å være ganske så kåt av seg. I det siste har han prøvd seg på naboen. Hun heter Bailey og en morgen hun var ute og luftet seg ble hun antastet på det frekkeste.

Boris Johnson skal ha måttet holde en kåt Dilyn vekk fra finansminister Sajid Javids hun Bailey flere ganger. Foto: Daniel Leal-olivas / AFP

Bailey er hunden til finansminister Sajid Javid og Dilyn har prøvd seg på henne flere ganger.

Hundeeier Boris Johnson har gjort et brakvalg og kommer til å bruke seieren til å ta britene ut av EU 31. januar. Med et så solid mandat har han skaffet seg muligheten til selv å bestemme hva slags forhold til EU britene skal få framover.

(Mange hundeeiere er glade for dette. For dersom det ikke hadde blitt noen avtale med EU, så hadde de blant annet måtte sjekke hundene sine for rabies før hver sydenreise til Spania.)

Dilyn har tatt kosmetisk operasjon

Verken David Cameron eller Theresa May hadde den luksusen. Johnson får det til å høres ut som brexit nå er oppe og avgjort, men 31. januar er bare starten på en vanskelig og kanskje langvarig forhandling med Brussel.

Dilyn har forresten vært igjennom en kosmetisk operasjon. Den skjeve kjeven hans som gjorde at ingen ville ha ham som valp er nå rettet opp. Det skulle bare mangle for en hund som ble vist fram for hele verdenspressen her i London denne uken.