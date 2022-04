Et grønt paradis der alle snakker tysk

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– Vi er det største bosetterprosjektet i hele Sør-Amerika. Står det på nybyggernes egen hjemmeside. Før de forteller med reine ord hva de vil at kolonien deres skal være:

– Et fristed fra globale økonomiske og politiske trender. Det vil si: Sosialisme, 5G-stråling, kjemikaliespor i lufta, fluor i drikkevannet, vaksinekrav og tvunget helsestell.

Det grønne paradiset

El Paraiso Verde, eller «Det grønne paradiset» som de kaller seg. Ble grunnlagt av en østerriksk skatterådgiver i 2016.

Paradiset er på størrelse med en liten norsk kommune, og ligger langt ute på det paddeflate bondelandet i Paraguay.

Regionen Casapaa i Paraguay der nybyggerne har slått seg ned Foto: NORBERTO DUARTE / AFP

Selv om navnet er spansk, foregår det meste i nybyggerkolonien på tysk. Grunnleggeren Erwin Annau og kona Sylvia får stadig selskap av nye tyskere, sveitsere og østerrikere. Som alle vil forlate Europa og starte på nytt.

Særlig koronapandemien har gitt et oppsving i utvandringen til Latin-Amerika.

Alternativ medisin

– Alle kravene gjør det vanskeligere og vanskeligere for meg å praktisere som naturlege hjemme i Tyskland, forteller Uwe Crämer fra Köln til den spanske avisen El Pais.

Han vurderte i tur og orden å slå seg ned i Russland, Ungarn eller Tyrkia, men endte til sin store overraskelse opp i Paraguay.

Uwe Crämer er naturlege fra Köln som har blitt nybygger i Latin-Amerika Foto: NORBERTO DUARTE / AFP

Nå poserer han fornøyd foran et hvitmalt murbygg i varmen. Han har fått sitt eget lille naturmedisin-kontor der han kan behandle de andre nybyggerne.

Tror ikke på korona

– Koronapandemien er iscenesatt av noen få for å ødelegge helsa, levebrødet og lykken til de fleste, har kolonilederen Erwin Annau sitert seg selv på.

Han og kona nekter for at de opptrer som guruer eller for at El Paraiso Verde er noen sekt.

Men mange i kolonien later til å dele hans skepsis til covidsykdommen, vaksineprogrammene og det offentlige helsevesenet.

Både tyske, engelske og spanske medier har de siste månedene forsøkt å finne ut av hva som foregår inne i det lukkede paradiset.

Flykter fra staten

Til nå har den private kolonien tatt imot noen få hundre mennesker. Håpet er å kunne ta imot 20.000 etter hvert, skriver nyhetsbyrået AFP. De var tidlig ute og fikk slippe innenfor portene.

Flere internasjonale medier har blitt stanset når de har villet besøke nybyggerkolonien. Foto: NORBERTO DUARTE / AFP

Ifølge den spanske avisa El Pais er Tyskland nå blitt det europeiske landet med størst innvandring til Paraguay.

I 2021 var tallet på tyske innvandrere nesten tre ganger så høyt som året før. I fjor kom det over 1.600 tyskere til landet. I år har snart seks hundre nye fulgt etter.

Til britiske The Guardian sier tyske kilder at det er enkelt å flytte til Paraguay, og at mange ønsker å unnslippe A4-livet, statens kontroll eller den rådende verdensordenen.

Snakker ikke med mediene

Også tradisjonelle medier står lavt i kurs blant nybyggerne, og The Guardian ble nektet i døra.

Derimot har kolonien sin egen instagramkonto, sin egen youtubekanal og sin egen hjemmeside, som forsøker å lokke til seg flere nybyggere.

En stor lokale arbeidsgiver har de også blitt i en av Paraguays fattigste regioner.