Et forsiktig og kalkulert iransk angrep

Sterke følelser har vært i sving i Iran under begravelsen til general Qasem Soleimani. Hundretusener har tatt farvel i gatene og landets øverste leder har gråtkvalt holdt en takketale for ham. Han har allerede gått inn i som en av den islamske republikkens ikoniske martyrer. Ropene og truslene om hevn har vært voldsomme.

Men da det kom til å sette handling bak ordene, var iranerne langt mer forsiktig og tilsynelatende kalkulerte. Angrepet skjedde på natten og det kan virke som om iranerne har gjort mye for å unngå å ta amerikanske liv.

Det er vanskelig å ikke tolke dette som et tegn på at de har ønsket å gi amerikanerne et visst handlingsrom. De måtte svare for å ikke tape ansikt fullstendig, men de kunne gjort langt mer drastiske ting enn dette.

Ingen TV-tale fra Trump

De første signalene fra USA og Donald Trump går også i retning av at heller ikke de ønsker å øke spenningen. Etter voldsomme utfall på sosiale medier de siste dagene, holdt verden pusten noen timer i natt etter det iranske angrepet. Men Trump holdt ikke noen TV-tale til nasjonen slik det ble spekulert i.

Det ville antakelig ha betydd i krig. I stedet sendte han ut en melding på sitt foretrukne medium, Twitter, som var dempet, nesten fornøyd i tonen hvor han skriver at alt er bra og de nå tar en vurdering av skadene.

Kan komme flere aksjoner

Samtidig varsler han om at han skal komme med et mer fyldig utsagn senere i dag, og da vil vi vite mer. Trump har tidligere vist seg som uforutsigbar i utenrikspolitikken og det kan komme overraskelser. Vi vet heller ikke om iranerne har tenkt å gi seg med dette eller om det kommer flere aksjoner. Og det skal ikke underspilles at iranerne faktisk har gjennomført et direkte angrep på en amerikansk militærbase.

Men selv om det kan se ut som om verden kan trekke et lettelsens sukk, er det en fattig trøst for de irakiske soldatene som ble drept i angrepet og deres nå sørgende familier. Ingenting er heller løst i konflikten mellom USA og Iran, og Irak vil komme til å betale prisen for dette også i årene framover.