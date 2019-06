Et flytende Tsjernobyl eller løsningen for strømforsyning i nord?

Etter mer enn ti år med planlegging, bygging og utprøving, ligger den nå klart ved kaien i Murmansk.

Akademik Lomonosov er verdens første flytende atomkraftverk.

Etter ønske fra norske myndigheter ble sluttarbeidet, med installasjon av brennselsstaver, foretatt i Murmansk. Planen var opprinnelig at dette skulle skje på verftet i St. Petersburg.

Det flytende russiske atomkraftverket forlot St. Petersburg i april 2018 Foto: Rosatom

Russland har brukt reaktorer som er utviklet til å drive store flåter av atomisbrytere i det flytende kraftverket.

To reaktorer er nå plassert om bord og er allerede prøvekjørt, uten problemer ifølge det russiske atomenergiselskapet Rosatom.

Skal utvikle Arktis

– Den oppgaven vi har fått er å utvikle våre arktiske områder, og det å utvikle Arktis, det er en del av den nasjonale strategien til Russland.

Kirill Topopov er sjef på verdens første flytende atomkraftverk Foto: Jurij Linkevitsj

Det sier Kirill Topopov, direktør for det «Det flytende atomkraftverket Akademik Lomonosov», som er den offisielle betegnelsen på den vel 20.000 tunge lekteren som akkurat nå ligger ved kai på Rosatoms anlegg litt nord i Murmansk.

Topopov tar sammen med lederen for utviklingen av Aleksander Lomonosov, Dmitrij Aleksejenko imot NRK og en gruppe utenlandske journalister i møterommet om bord på det som som Russland håper skal bli en mal for en mulig ny stor eksportartikkel fra landets mektige atomenergiindustri.

Fra før er eksport av russisk atomenergi en av landets største eksportartikler, ved siden av olje og gass. Mellom 10 og 15 russiske atomreaktorer er nå under bygging eller planlegging i så forskjellige land som Bangladesh og Finland.

– Det har vært planer om å bygge sju slike flytende atomkraftverk. Men nå konsentererer vi oss om å få Akademik Lomonosov i drift og hente erfaringer fra den, sier Dmitrij Aleksejenko.

Trygt under dekk? De to atomreaktorene er plassert midt inne i Akademik Lomonosov Foto: Jurij Linkevitsj

Mindre farlig enn landbasserte atomkraftverk

Kritikere hevder at et slikt flytende atomkraftverk kan utgjøre en potensiell stor miljøfare, ikke minst hvis det skulle oppstå store bølger som følge av underjordiske jordskjelv med påfølgene tsunami.

Dmitrij Aleksejenko har ledet byggingen og utrustningen av Akademik Lomonosov Foto: Jurij Linkevitsj

– Vi tar sikkerheten på alvor forsikrer både Topopov og Aleksejenko. De mener at de har tatt med seg både gode og dårlige erfaringer fra mange tiår med utvikling av russisk atomkraft, og er klar over at mange fremdeles husker ulykken ved kraftverket i Tsjernobyl i 1986.

– Ifølge våre egne trusselvurderinger er atomkraftverk bassert på landjorden farligere enn reaktorer som er plassert til sjøs, sier Topopov.

De er reaktorer som bygger på de som brukes i russiske atomubåter som er installert i Akademik Lomonosov Foto: Rosatom

Akademik Lomonosov skal etter planen taues østover i løpet av august og så settes i drift i byen Pevek i Tsjukotkia.

– Kraftverket skal kunne produsere nok strøm til 100.000 mennesker. Det skal kunne fungere i minst 40 år, sier Kirill Topopov.

300 personer skal til enhver tid ha sitt arbeid om bord for å holde kraftverket i drift.

Planen er at det flytende atomkraftverket skal erstatte det eksisterende kraftverket Bilibino, som har vært i drift siden 1970-tallet.

Bilibino atomkraftverk i Tsjukotkia er et av Russlands eldste Foto: Rosatom

Norge følger med

Fra norsk side følger man naturlig nok nøye med det som skjer med verdens første flytende atomkraftverk, som altså for øyeblikket befinner seg bare rundt 150 kilometer fra grensen mot Norge.

Følger med. Direktør Ole Harbitz i Statens strålevern Foto: Aas, Erlend / Scanpix

– Problemet er at det i dag ikke finnes noe internasjonalt regelverk for å denne type flytende atomkraftverk, sier direktør i Statens strålevern Ole Harbitz til NRK.

– Det har vært jobbet for å få dette til innenfor Det internasjonale atomsikkerhetsbyrået IAEA, men foreløpig er dette arbeidet ikke kommet skikkelig igang sier Harbitz.

Det som skjer med Akademik Lomonosov var naturlig nok et tema da den norsk-russiske atomsikkerhetskommisjonen møttes i Tromsø før helgen.

– Vi har bedt at russerne holder oss orientert om transporten av det flytende atomkraftverket østover til Pevek sier Ole Harbitz.

Represetnanter fra Norge skal etter planen besøke atomkraftverket i Murmansk i begynnelsen av juli.