Ytre høyre-partiet Nasjonal samling (RN) ble historiske da de vant første runde i det franske valget i går.

33 prosent av stemmene gikk til Nasjonal samling og deres allierte.

– Jeg frykter ikke at vi skal miste støtte. Jeg tror Nasjonal samling kan vinne søndagens valg med absolutt flertall, sier Jordan Bardella, partileder for Nasjonal samling (RN), på vei inn til partimøte i Paris i dag.

Stjerneskuddet Jordan Bardella i Nasjonal samling når unge franskmenn via TikTok. Foto: Louise Delmotte / AP

Stjerneskuddet i partiet, som tidligere ble ledet av Marie Le Pen, mener kampen om statsministerposten står mellom ham og Jean-Luc Mélenchon fra ytre venstre-partiet Det ukuelige Frankrike (LFI).

Venstrepartiet er en del av venstrealliansen Nouveau Front Popularire (NDP), som ble nest størst med 28 prosent av stemmene i går.

Frontfigur for Nasjonal samling, Marine Le Pen, på vei inn til partimøte i Paris i dag. – Tallene viser at det franske folk har satt Nasjonal samling i front, sa Le Pen på partiets valgvake i går. Foto: Benoit Tessier / Reuters

Bardella ønsker å møte Mélenchon til debatt før søndagens valg, og sa at han selv er den eneste i dette valget som kan snakke om franskmenns hverdag.

– Kjøpekraft, sikkerhet og innvandring. Jeg kommer ikke til å bruke denne uka til å drive politisk spill. Vi må snakke om hverdagslivet til franskmenn. Det er min besettelse, sier Bardella.

Flere hundre samlet seg i protest mot ytre høyrepartiene på torget Republique i Paris i går kveld. Foto: Louise Delmotte / AP

– Et nederlag

Tredje størst etter første valgomgang er Emmanuel Macrons sentrumsallianse med bare 20 prosent av stemmene.

– Det er et nederlag. Et nederlag for vårt flertall, et nederlag for vårt politiske lag. Dette er et historisk øyeblikk hvor de politiske styrkene i landet vårt blir stokket om og det gjør meg veldig trist, sier økonomi- og finansminister Bruno Le Maire, ifølge Reuters.

Trist fordi millioner av velgere stemmer på Nasjonal samling til tross for at de vet at partiet er en fare for landet, mener økonomi- og finansministeren.

Frankrikes finans- og økonomiminister Bruno Le Maire har ingen tro på at han vil fortsette i jobben etter neste søndag og første valgrunde, som var et nederlag for president Macrons sentrumsallianse. Foto: Ludovic MARIN / AFP

Tviler på at han får fortsette

Han sier den virkelige faren er at Nasjonal samling få absolutt flertall neste søndag.

Bare ved et absolutt flertall vil partiets leder, Jordan Bardella, bli landets nye statsminister og danne regjering, ifølge egne uttalelser.

Får de ikke det, kan det være duket for månedsvis med stillstand og forhandlinger for å finne en regjering som kan overleve mistillitsvoteringer.

– Så kampen de neste dagene er først og fremst en kamp om seter i nasjonalforsamlingen, sier økonomi- og finansminister Bruno Le Maire.

Målinger tyder på at RN ligger an til å få flest representanter i nasjonalforsamlingen, men det er langt fra klart om det kan få de 289 som trengs for absolutt flertall.

«Åh Hitler, så lange tenner du har» står på en plakat holdt av demonstranter som i går protesterte mot ytre høyre-partiet Nasjonal samling og deres leder Jordan Bardella. Foto: ARNAUD FINISTRE / AFP

– Under disse omstillingene spiller det ingen rolle hvor jeg vil være neste mandag. Jeg gjorde jobben som økonomi- og finansminister så godt jeg kunne i sju år. Jeg har sikkert gjort noen feil, sier økonomi- og finansministeren.

– Er det over?

– Det er mest sannsynlig at det franske folk vil bestemme dét og bekrefte dét neste søndag. Men det spiller ingen rolle, sier Bruno Le Maire.

Tidligere partileder Marine Le Pen takket medlemmene for innsatsen under gårsdagens valgvake i Henin-Beaumont, nord i Frankrike. Foto: Thibault Camus / AP

Børsen gjorde hopp

Det franske aksjemarkedet tror derimot ikke på absolutt flertall, og steg mandag. CAC 40-børsen i Paris åpnet opp 2,6 prosent etter valget søndag.

Også euroen er opp mandag.

Nyvalget ble utløst av Macron etter EU-valget tidligere i juni, som var en katastrofe for hans parti.

Det førte til usikkerhet i Europas nest største økonomi. Hovedindeksen på børsen i Paris hadde i juni sin største månedsvise nedgang på to år, med 6,4 prosent i minus.