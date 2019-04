Erna vil ikke gripe inn for barn i Syria - familien skuffet

Statsministeren uttrykker sympati med familien i den vanskelige situasjonen, og sier hun deler bekymringen for barna.

Men noen hjelp kan hun ikke love.

«Dessverre er dette en sak hvor det ikke finnes enkle løsninger. Jeg vil oppfordre til å følge rådet fra Utenriksdepartementet om å etablere kontakt med Den internasjonale Røde Kors-komiteen (ICRC) og viser for øvrig til Utenriksdepartementets svar 27. mars 2019,» skriver Solberg.

– De hadde håpet, og håper på hjelp. Det er skuffa over at de ikke får det, sier familiens advokat Bjørn Nærum til NRK.

SIER GUTTEN ER SYK: Moren sier at gutten har en lungesykdom som krever behandling. Foto: Christine Svendsen/NRK

Barna født i Syria

Kvinnen, som er norsk statsborger og mor til to barn, befinner seg nå i en interneringsleir i Syria.

Hun reiste til Syria i 2013 for å gifte seg med den norske IS-krigeren Bastian Vasquez, som døde i 2015. Hun skal ha forsøkt å komme seg til Norge lenge.

Begge barna er født i Syria, og de tre oppholder seg nå i flyktningleiren Al-Hol.

– Mor er norsk statsborger, og så lenge barna er født av norsk statsborger, så er de norske. Men de har ingen papirer, og det er et problem, sier Nærum.

Under Skup-konferansen møtte Erna Solberg foreldrene til Vasquez, som altså er besteforeldre til gutten på fire.

MØTTE BESTEFORELDRE: Statsminister Erna Solberg møtte besteforeldrene til gutten og fikk overlevert et brev på bakrommet under Skup-konferansen. Her blir Solberg intervjuet på konferansen av Svein Tore Bergestuen. Foto: Gunhild Hjermundrud / NRK

Å ta seg ut av leiren og oppsøke konsulær bistand er i praksis umulig for IS-kvinner som befinner seg i interneringsleirer kontrollert av kurdiske Syrian Democratic Forces (SDF). SDF har tidligere bedt europeiske land om å hente ut sine egne borgere og straffe dem i hjemlandet.

Da NRK møtte kvinnen i mars, ba hun om hjelp fra norske myndigheter slik at hun kunne komme seg hjem til Norge. Advokat Bjørn Nærum sendte da en formell anmodning til UD der han ba departementet om å sende en representant for norske myndigheter til interneringsleiren.

UD avviste dette.

– Norske borgere som har reist inn i Syria i strid med reiserådet, kan ikke påregne bistand fra utenrikstjenesten. Utenriksdepartementet

Sender nytt brev

Familiens advokat mener norske myndigheter bør hjelpe kvinnen og barna til å komme seg ut av leiren. Da trenger de papirer, sier han.

– Kommer de seg til den norske ambassaden i Ankara, regner jeg med det kan bli tatt DNA-prøver, og at de kan komme seg til Norge. Kommer de seg til Norge, er det klart at kvinnen må kunne straffeforfølges, sier Nærum.

Gutten har helseproblemer. Ifølge advokaten er Røde Kors villige til å bistå.

ADVOKAT: Bjørn Nærum er advokat for kvinnen og familien. Foto: Advokatene Skien

«Jeg har tidligere vært i kontakt med Røde Kors for mulig bistand til NN (sladdet av NRK) og barna. Tilbakemeldingen er at Røde Kors er svært tilbakeholdne i frykt for å handle i strid med norske myndigheters holdning. Spørsmål om bistand må altså komme fra myndighetene,» skriver Nærum i et nytt brev til UD.

– Grunn til å handle raskt

Han ber også om at den internasjonale Røde Kors-komiteen får tillatelse til å utføre DNA-prøvene av barna, selv om det normalt sett er en norsk utenriksstasjon som skal gjøre dette.

«Jeg ber om at myndighetene sier seg villig til å utstede de nødvendige dokumenter for at NN (sladdet av NRK) og hennes to barn sammen med ledsagere kan komme ut av leiren, og videre til Norge eller norsk utenriksstasjon.»

«Jeg minner om helsesituasjonen til det eldste barnet. Sammenholdt med de rapporter som har kommet om forholdene for barna i Al-Hol gir dette ekstra grunnlag for å handle, og for å handle raskt,» skriver Nærum.

NRK har bedt UD om en kommentar, men ikke fått svar torsdag ettermiddag.