Erna Solberg: – Ikke noe nytt i det Nato-landene har blitt enige om

Torsdag holdt en meget fornøyd Donald Trump pressekonferanse etter det to dager lange Nato-toppmøtet.

– Vi har oppnådd mye de siste to dagene. Vi har et mye sterkere Nato nå, sier USAs president Donald Trump.

Statsminister Erna Solberg mener derimot at det ikke er mye nytt i det Nato-landene har blitt enige om.

– Trump har vært tydelig på at flere må betale mer, og alle må dele på regningen. Dette er ikke noe annet det han har sagt tidligere, sier hun.

USAs president Donald Trump hadde i forkant av møtet truet med amerikansk alenegang i forsvarsspørsmål, hvis ikke de Nato-allierte øker forsvarsbudsjettene umiddelbart.

Nato-landene vedtok i 2014 å øke forsvarsbudsjettene til 2 prosent av bruttonasjonalproduktet innen 2024.

Solberg sier at Nato-landene forholder seg til forpliktelsene fra Cardiff-møtet i 2014, og at de jobber mot 2024 for å komme opp på det såkalte «toprosentmålett».

– Veldig mange land har gitt uttrykk for at de skal gå fortere frem for å nå dette målet, men ingen har gått vekk fra 2024-formuleringen. Vi står ved den forpliktelsen, og det er gitt klarere signalerer fra Nato-landene om at dette skal gjøres raskt, sier Solberg.

– Levert på substans og politisk forståelse

Erna Solberg sier at Nato-møtet har vært interessant og nyttig, og opplever at forsvarsalliansen står trygt.

Erna Solberg mener Nato-møtet har levert på substans og politisk forståelse. Foto: TATYANA ZENKOVICH / AFP

– 26 saker er avklart og vedtatt, det er gitt en mulighet for medlemskap til Makedonia og vi går videre i utviklingen av Nato. I sum er det et Nato-møte som har levert på substans og politisk forståelse, sier Solberg.

Hun understreker også viktigheten av at USA fikk forsikringer om at landene skal bevege seg oppover på utgifter til forsvaret.

Solberg sier at president Donald Trump aldri truet med å trekke seg ut av Nato.

– Han gjentok egentlig ikke så mye annet enn det budskapet han har hatt før møtet. Men kanskje det var et behov for å lufte litt ut. For gårsdagens diskusjon ble mer preget av ferdigskrevne manus, sier Solberg.

Frankrikes president Emmanuel Macron benekter president Donald Trumps påstand om at Nato-landene er enige om å bruke enda mer penger på forsvar.

– Alle i rommet kom overens, og de gikk med på å betale mer, og de gikk med på å gjøre det raskere, sa Trump.

Den franske presidenten var imidlertid raskt ute for å avvise Trumps påstand, og poengterte at Nato-landene ikke har blitt enige om å øke forsvarsbudsjettene ytterligere.

Macron sier også at Trump «ikke på noe tidspunkt, verken offentlig eller privat», truet med å trekke USA fra Nato, ifølge NTB.

Varsler økt innsats

Nato-sjef Jens Stoltenberg sier USAs president Donald Trumps budskap om forsvarsbudsjetter har vært klart og tydelig. Nå varsler han økt innsats fra allierte.

– Vi har hatt en god diskusjon om rettferdig byrdefordeling. Trump har vært tydelig på forsvarsbudsjettet i Nato, og det har hatt sin innvirkning. Der vi tidligere har kuttet milliarder, tilføyer vi nå milliarder. De allierte skal øke innsatsen som aldri før, slik at USAs forbruk kan gå litt ned, sier Stoltenberg torsdag.