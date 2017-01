Erna Solberg vil at Norge skal være tett på brexit-forhandlingene

På rundtur i Europa for å forberede brexit-forhandlinger kom Michel Barnier til Norge på invitasjon fra den norske regjering. Han er sjefforhandler for brexit i EU-kommisjonen.

Etter alle EUs medlemsland har sagt hva de mener om brexit, er det nå EØS-landet Norge sin tur.

SJEFFORHANDLER: Michel Barnier, EU-kommisjonen. Foto: © Francois Lenoir / Reuters / Reuters

– Forholdet mellom Norge og EU er, og vil forbli, veldig nært. Norge er en av EUs fremste handelspartnere, sier Barnier når han møter pressen.

– Under forhandlingene vil vi jobbe med EØS-landene, vi forventer at norske interesser vil være representert. Vi kommer til å ta hensyn til Norge under forhandlingene, fortsetter han.

Under besøket har tema vært hvordan Norge har tenkt å håndtere brexit og det som kom frem under Theresa Mays tale.

– At han kommer til Norge så tidlig i prosessen er et godt tegn. Det er viser at også i EU blir Norge sett på som en god samarbeidspartner i vanskelig spørsmål som brexit, sier EØS- og EU-minister Frank Bakke-Jensen til NRK rett etter møtet med sjefforhandleren.

– Hva er Norges bekymring med brexit?

– Hvordan nordmenn som bor i Storbritannia skal forholde seg til fremtiden. Men også rettigheter, og for eksempel hva vi gjør med foreldre med norsk pass og barn med britisk pass, sier Bakke-Jensen.

Storbritannia vil ha nesten alt, men det de ikke vil ha er det de andre vil ha. Erna Solberg om brexit

Skal fremme norske interesser

Det er EU-ministeren som har det koordinerende ansvaret på vegne av den norske regjeringen, men sjefforhandleren fra EU skal også møte statsminister Erna Solberg, utenriksminister Børge Brende og til slutt finansminister Siv Jensen.

FØRSTE GANG: EU-minister Frank Bakke-Jensen møter for føste gang Michel Barnier, EUs sjefforhandler for brexit. Foto: Sunniva Skjeggestad / NRK

Når statsminister snakker med NRK før lunsjen med Barnier sier hun at Norge gjerne skulle ha vært enda tettere på prosessen.

– Vi hadde et hårete håp om å sitte ved bordet, men det blir å strekke det litt langt, sier statsminister Erna Solberg til NRK.

Hun sier det er viktig å ha tilgang til det britiske markedet, og at vi viser egne interesser knyttet til landbruk og fiske.

– Hva blir det vanskeligste mellom EU og Storbritannia?

– Det vil ha nesten alt. Men det de ikke vil ha er det de andre vil ha: tollbarrierer og fri innvandring av arbeidskraft, sier Solberg til NRK.

Frihandlesavtalen er det som opptar utenriksminister Børge Brende mest.

– Det er Europas nest største økonomi som forlater EU. Derfor er vi interessert i å høre hva EU tenker rundt frihandelsavtalen, og om Storbritannia får til en sterke tilknytting til det indre marked enn det som vanligvis er en del av en vanlig frihandelsavtale, sier Brende til NRK.

Går Strobritannia ut av tollunionen, må Norge ha egen avtale.

Den kan mest sansynlig ikke fremforhandles før Theresa May utløser artikkel 50 og offisielt melder Storbritannia ut av unionen.

–

, sier Barnier på spørsmål fra NTB.