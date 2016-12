Erklærer unntakstilstand på grunn av synkehull

Politi og brannmenn ble oppringt tidlig på morgenen julaften av en mann som sa at huset hans var i ferd med å synke.

– Du kunne høre veggene i kjelleren knirke, så vi evakuerte familien med det samme, sier sjefen for offentlig sikkerhet i Fraser, George Rouhib.

Så langt har det bare åpnet seg en renne, men løytnant Michael Pettyes sier at «det er ikke et spørsmål om veien vil kollapse, men om når den vil kollapse».

Beboerne i nabohusene ble også evakuert julaften og bilder viser hvordan de bærer med seg julepakker når de forlater husene sine på ubestemt tid.

Andre synkehull på tolv år

Et enormt synkehull med en diameter på 50 meter åpnet seg på den samme gaten i Fraser i 2004.

Den gangen førte synkehullet til at gaten var stengt i ti måneder.

Ingeniører arbeider nå med å sikre området slik at de evakuerte kan flytte hjem igjen, men sier at det kan ta så mye som to uker før de kan gjenoppta den avbrutte julefeiringen.

Ordfører Joe Nichols ba innbyggerne på et folkemøte 2. juledag om å være forsiktige mens arbeidet pågår.

– La disse folkene få gjort jobben. Det er en vanskelig situasjon. Vi må unngå at den blir til en tragedie, sa ordfører Nichols.