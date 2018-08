Erik Solheim om Theresa Mays dansetrinn: – Ikke imponert

Sammen med FNs miljøsjef og tidligere utviklingsminister Erik Solheim besøkte May onsdag et speiderarrangement på en FN-skole i Nairobi.

På skolen skulle May sammen med Solheim lansere et nytt merke for speidere. Men det var ikke nyheten om det nye speidermerket som fikk mest oppmerksomhet.

Det fikk May, som nok en gang glimtet til med dansebevegelser.

IKKE NOEN DANSEPARTNER: Erik Solheim sier at han ikke danset, slik som May, fordi det ser teit ut på tv. Foto: Stringer / Reuters

På telefon fra Nairobi beskriver Erik Solheim den britiske statsministeren som likefrem, tilgjengelig og grei.

Hun visste at hun ble latterliggjort etter dansen i Sør-Afrika for noen dager siden, likevel hev hun seg utpå «dansegulvet» igjen, sier han til NRK.

– Jeg ble ikke imponert over Mays danseferdigheter, men over at hun bare gir blaffen, sier Solheim.

– Det er nok av pampete politikere i verden, fortsetter han.

Dansevideo gikk viralt

Tirsdag svinget May seg med skolebarn i Sør-Afrika. Det har ikke gått upåaktet hen. I britiske medier har hun blitt kalt «Maybot», et ordspill på Mays navn og ordet robot, og videoen har gått sin seiersgang på nettet.

Theresa May danser med skolebarn i Cape Town. Du trenger javascript for å se video. Theresa May danser med skolebarn i Cape Town.

I møte med speiderne forsøkte Storbritannias statsminister å etterligne deres dansetrinn.

Solheim forklarer at dansingen oppsto spontant på speiderarrangementet, og at det var veldig hyggelig der og da. De afrikanske ungdommene syns også det var hyggelig å danse med den britiske statsministeren, ifølge FN-sjefen. Selv danset han ikke.

– Hvorfor danset ikke du?

– Grunnen til at jeg ikke gjorde det, er at det ser veldig, veldig teit ut hvis jeg danser på TV, sier han.

Solheim forteller at han en gang var i Rio de Janeiro i Brasil, og kom til å danse samba foran et kamera. Etter det fikk han utallige e-poster om at det ikke så bra ut.

Kanskje får også May noen e-poster i tiden som kommer.