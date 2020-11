Eric Trump: – Demokratene jukser

– Vi kom til Pennsylvania i dag med våre advokater. Vi har sett fra dag en at demokratene jukser, sier sønnen til presidenten, Eric Trump, på onsdag.

Det er ikke dokumentert valgjuks så langt i årets presidentvalg i USA.

– Den eneste måten demokratene kan vinne Pennsylvania er å jukse, sier Trump.

Tidligere i dag ble det kjent at Trump-kampanjen beskylder valgarrangørene i Pennsylvania for å ha hindret det de kaller observatører i å komme nærmere enn 7,6 meter til stemmetellerne.

Det har ikke vært noen meldinger fra politi eller andre myndigheter i Pennsylvania om fusk eller andre typer uregelemessigheter ved valget.

Pennsylvania Antall valgmenn 20 Resultat basert på 87% opptalte valgdistrikt

– Vi kommer til å vinne Pennsylvania

Førsteamanuensis Sofie Høgestøl sier til NRK at det nok ikke er så store uregelmessigheter i Pennsylvania som Trump-kampanjen skal ha det til.

– Det kan godt være at det er noen uregelmessigheter, det er en stor stat med masse velgere. Det kan godt være at det er en eller to stemmer hvor det er noen feil. Men det er noe annet enn å si at det finnes store feil i dette valget her.

– Vi må jo se på søksmålet, men dette minner litt om Florida-taktikken hvor man prøver å gå på en del stemmesedler og si at de skal vi ikke telle opp, sier Høgestøl.

Hun refererer til presidentvalget i 2000, da resultatet i delstaten Florida gikk til Høyesterett.

Donald Trump hevder på Twitter at han kommer til å vinne statene Pennsylvania, Georgia, North Carolina og Michigan.

Men nyhetsbyrået AP understreker at de enda ikke har erklært en vinner i noen av statene. Det er fortsatt usikkert hvem som vinner vippestatene.

Twitter har også merket meldingen med at offisielle kilder ikke nødvendighis har erklært noen seier i disse statene.

Har erklært seier i fire delstater

Også sønnen Eric Trump mener presidenten vil vinne den viktige delstaten:

–Vi kommer til å vinne Pennsylvania, men demokratene prøver å jukse. Derfor kommer vi til å saksøke. Det er det siste vi ønsker å gjøre, det er en skam at vi må gjøre det. Men dette er korrupsjon og vi kan ikke la det skje.

I tillegg til Pennsylvania har presidentens valgkampstab bedt en domstol i Michigan om å gripe inn for å stanse stemmetellingen i delstaten, og krevd omtelling i Wisconsin.

Presidentens valgkampsjef Bill Stepien hevdet tidligere i dag at de flere steder har blitt hindret i å observere stemmetelling i Michigan. Han har ikke framlagt beviser for påstandene.

Joe Biden har vunnet i Michigan, og har dermed 264 valgmenn. Donald Trump har 214 valgmenn.

Foto: Matt Slocum / AP

Trumps forsprang i Pennsylvania minker

Veien til gjenvalg blir svært vanskelig for Trump om ikke han vinner i Pennsylvania og de 20 valgmennene som står på spill, skriver NTB. Hva resultatet ble i delstaten er ikke avklart enda.

Trump leder ennå i Pennsylvania, men forspranget hans har minket i de siste timene ettersom flere stemmer har blitt talt opp.

– Dette er noe av det mest antidemokratiske jeg har sett. Og det skjer ikke bare i Pennsylvania, men over hele landet. Poststemmer har alltid vært den stemmeformen som er mest sårbar for juks, sier Donald Trumps advokat Rudi Giuliani.

Grunnen til at de saksøker er at når poststemmene telles opp, får de ikke stå nære nok opptellingen til å se hva som står på stemmesedlene.

Biden sikker på seier

– Vi får ikke muligheten til å se om stemmesedlene er poststemplet, adressert eller signert riktig, sier Giuliani.

Han mener dette enkelt kan føre til at flere tusen stemmer som er falske kan bli med i tellingen.

President Donald Trump og Trump-kampanjen har i lang tid forsøkt å så tvil om bruken av poststemmer.

Valgkampen spisser seg til i USA. I Michigan leder Joe Biden, mens AP erklærte seier til Demokratenes kandidat i Wisconsin tidligere i dag.

Joe Biden møtte også pressen onsdag. Da sa han at han var sikker på at han ville vinne presidentvalget.

– Nå etter en lang natts telling er det klart at vi har tatt nok delstater til å få 270 valgmenn. Jeg er ikke her for å si at vi har vunnet, men jeg mener vi kommer til å gjøre det, sa Biden på en pressekonferanse onsdag kveld.