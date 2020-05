Eric Trump: - Etter valget vil viruset forsvinne på magisk vis!

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– De tror at de tar fra Donald Trumps hans beste verktøy. Det er å holde massemøter og fylle sportsarenaer med 50.000 mennesker hver gang.

Dette sa Eric Trump til den amerikanske nyhetskanalen Fox News søndag kveld, i programmet «Justice with Judge Jeanine.»

– De gjør alt de kan for å stanse ham

– De forsøker å ta fra min far hans største fordel. De gjør alt de kan for å stanse ham, sa Eric Trump i programmet.

Og med «de» mener han Demokratene. Selv om det er president Trump og hans regjering som har kommet med retningslinjer om at store folkeansamlinger ikke er tilrådelig.

– Viruset vil forsvinne etter valgdagen

Eric Trump mener også at viruset vil forsvinne etter valget i november, hvor både president og Kongress skal velges.

– Ja, kan du tenke deg. Etter 3. november vil viruset forsvinne på magisk vis. Det vil plutselig forsvinne, og alt vil bli åpnet igjen, sa Eric Trump i programmet.

Eric Trump anklager Demokratene for å hindre pappa i å holde store massemøter. Her sammen med Donald Trump under en boksekamp i New York i fjor. Foto: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS

Indirekte sier han at det etter valgdagen ikke lenger er politisk nødvendig for Demokratene å opprettholde anbefalingen om at det er farlig å samles til store massemøter.

Tidligere visepresident Joe Biden ligger an til å bli Demokratenes presidentkandidat ved valget i november. Eric Trump gikk i programmet hardt ut mot Biden:

– Joe Biden klarer ikke å samle ti mennesker i et rom. Min far samler 50.000.

Biden-kampanjen: – Sjokkerende og hensynsløst

Bidens valgkampanje reagerer sterkt på Eric Trumps uttalelser:

– Det er sjokkerende og utrolig hensynsløst av Eric Trump å late som om koronaviruset er en politisk svindel som vil forsvinne på magisk vis, sier Bidens kommunikasjonsdirektør Kate Bedingfield i en pressemelding.

Joe Biden blir trolig Demokratenes presidentkandidat ved valget i november. Han blir angrepet av Eric Trump. Foto: Kevin Lamarque / Reuters

– Vi er midt i den største helsekrisen i dette århundret. Med 90.000 døde amerikanere. 1,5 millioner er smittet og 36 millioner er arbeidsløse. President Trump må nå være så desperat at han er villig til å gjøre alt for å legge et røykteppe over sitt historiske vanstyre under denne krisen.

Donald Trump: – Det vil forsvinne. Som et mirakel

Gårsdagens uttalelser fra sønnen Eric likner mye på det president Trump tidligere har sagt selv:

– Det vil forsvinne. Som et mirakel vil det en dag forsvinne, sa Donald Trump på en pressekonferanse 28. februar. Der var også medlemmer av regjeringens arbeidsgruppe mot viruset.

Legene advarer

Dr Anthony Fauci er en av USAs fremste eksperter på smittesykdommer, og også medlem av Trumps arbeidsgruppe. Han har flere ganger advart mot å åpne for tidlig. Da kan man risikere at viruset ikke er bekjempet til høsten. Men at det tvert imot blir enda vanskeligere å holde det under kontroll.

Dr Fauci (med munnbind) sammen med president Trump under en pressekonferanse i Det hvite hus. Fauci advarer mot å åpne opp for tidlig. Trump liker ikke denne advarselen. Foto: KEVIN LAMARQUE / Reuters

Den konservativt orienterte avisen The Wall Street Journal støtter ofte president Trump. Men også denne avisen understreker faren ved å samle folk til store arrangement på sportsarenaer. Enten det er til fotballkamper eller politiske massemøter.

