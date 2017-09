Erdogan truer kurderne med matmangel

Truslene fra Tyrkias president kom i en tale som ble kringkastet direkte på tyrkisk fjernsyn i dag. Han har også tidligere truet med økonomiske straffetiltak som svar på gårsdagens folkeavstemning om kurdisk uavhengighet, men truslene har tidligere ikke vært så konkrete.

REAKSJON: Tyrkia vil stenge grensa for trafikk fra de kurdiske områdene i Nord-Irak. Foto: UMIT BEKTAS / Reuters

Mesteparten av den kurdiske oljeeksporten går i dag via rørledning til Tyrkia.

– Det er slutt for dem i det øyeblikket vi stenger kranene, sier Erdogan. Han kaller samtidig folkeavstemningen for forræderi og advarer mot "etnisk krig".

Truer også med militær aksjon

– Kurdisk uavhengighet er uakseptabelt for Tyrkia, og for den tyrkiske nasjonen er dette et spørsmål om overlevelse, sa Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan i en tale i går.

Han truet også med å sende soldater over grensen.

ADVARER: Tyrkias president Tayyip Erdogan sier at invasjon av de kurdiske områdene i Nord-Irak kan bli aktuelt. Foto: STRINGER / AFP

– Våre militære styrker er ikke ved grensen for ingenting. Det kan hende vi plutselig kommer over en kveld, sa han. I en åpenbar maktdemonstrasjon øver i dag tyrkiske soldater og irakiske soldater sammen på den tyrkiske siden av grensa.

Erdogan varslet også at tyrkerne kan komme til å stenge grenseovergangen til Nord-Irak.

Klart ja for uavhengighet

De foreløpige resultatene viser et overveldende ja-flertall i de irakiske kurdernes folkeavstemning om uavhengighet.

Deltakelsen i den kurdiske folkeavstemningen var god, 72 prosent av de stemmeberettigede avla stemme.

GLEDE: Deltakelsen i den kurdiske folkeavstemningen var stor, og alt tyder på at det blir et overveldende ja-flertall for uavhengighet. Foto: Bilal Hussein / AP

– En fare for regionen

– Kurdernes folkeavstemning er en trussel mot Irak og en fare for hele regionen, sier en talsmann for Iraks statsminister Haider al-Abadi ifølge BBC.

– Kurdernes folkeavstemning om uavhengighet er en fare for hele regionen, sier Iraks statsminister Haider al-Abadi. Han lover å gjøre alt for å holde landet samlet. Foto: Karim Kadim / AP

Han lover å gjøre alt som er mulig for å holde landet samlet.

Det kan også innebære bruk av militær makt.

Lederen for en viktig sjiamuslimsk milits kommer med denne uttalelsen om de kurdiske områdene, ifølge nyhetsbyrået AFP:

– Vi er klare til å operere i Kirkuk og de omstridte områdene som er okkupert av bevæpnede gjenger og lovløse som ikke er under de militæres kommando.

Kurderne er hovedsakelig sunnimuslimer.

Kurdernes drøm

Den kurdiske befolkningen består av 25–30 millioner mennesker.

Etter første verdenskrig ble grensene trukket opp av kolonimaktene, og store kurdiske minoriteter havnet i Irak, Tyrkia, Iran og Syria.

Noe av det viktigste ved folkeavstemningen i Irak kan være at kurdernes drøm om uavhengighet og en egen stat nå rykker nærmere i flere av de andre landene også.

– Kan endre Midtøsten

SENDER STYRKER: Irakiske sikkerhetsstyrker i det omstridte området Kirkuk i Nord-Irak. Foto: AHMAD AL-RUBAYE / AFP

Amerikanske myndigheter sier de er dypt skuffet over at kurderne i Irak har gjennomført folkeavstemningen, og at USA er mot ethvert forsøk på å endre grensene i landet.

Ifølge FN er det beklagelig at kurderne stemmer for uavhengighet i stedet for å forsøke å forhandle med myndighetene i Bagdad.

– Følgene av folkeavstemningen kan bli et forandret Midtøsten, sier BBCs kommentator.

Og historien viser at flytting av grenser i denne delen av verden sjelden går fredelig for seg.