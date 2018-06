Da Mustafa Kemal Atatürk grunnla det moderne Tyrkia etter 1. verdenskrig var det på ruinene av det gamle osmanske riket. Han skapte en sekulær republikk med Frankrike som forbilde. Atatürks Tyrkia.

Nå skaper Recep Tayyip Erdogan sitt Tyrkia, en mer konservativ stat der religionen har en større plass.

Atatürk døde i 1938, for 80 år siden. I 2023 feirer republikken 100 år.

Da tar Erdogan sikte på å bli Tyrkias nye landsfader.

President Erdogan var forhåndsfavoritt. Han er en karismatisk og handlekraftig politiker. Han har gitt Tyrkias konservative befolkning ny selvtillit. Han leverer godt på offentlige tjenester. Han står opp for muslimske verdier og gjør Tyrkia synlig i verden.

Muharrem Ince (CHP) skapte stor entusiasme og nytt liv i opposisjonen. Foto: YASIN AKGUL / AFP

Men den uventede konkurransen fra opposisjonskandidat Muharrem Ince kombinert med landets økonomiske krise gjorde at valget ble så usikkert.

Da tyrkerne gikk til folkeavstemning i fjor for å si «ja» eller «nei» til grunnlovsendringen som nå gir Erdogan utvidede fullmakter, fikk han 51,4 prosent av stemmene, så vidt nok til å berge seieren.

Mange lurte på om det var mulig for Erdogan å få like mange stemmer nå, som tyrkerne sliter med å betale regningene sine og i tillegg hadde en opposisjon som samarbeidet og som hadde tydelige og gode kandidater.

Mange trodde Erdogan ville måtte kjempe for makten i en ny valgrunde, men at han ville vinne til slutt.

At han skulle tape var det nok få som innerst inne trodde på.

Bitterhet

Under opptellingen i natt var NRK på valgvake med tyrkere som hadde stemt på opposisjonspartiene. De var ikke bare skuffet, men ble også sinte og bitre utover kvelden.

Deres kandidater Muharrem Ince og Meral Aksener trakk store folkemengder til sine valgkamparrangement. De skapte troen på at Tyrkia kunne endres, at unntakstilstanden kunne oppheves, at rettssystemet kunne avpolitiseres, at pressen kunne bli uavhengig og at forholdet til Europa kunne bedres.

Velgerne deres hadde håpet at de skulle få større uttelling i form av en ny valgomgang mellom Ince og Erdogan.

Men AKP erklærte seieren før alle stemmene var talt opp og mens det fremdeles tikket inn bilder på sosiale medier av valgmedarbeidere som sto i kø med sekker fulle av uåpnede stemmer. Dette skapte en sterk følelse av at valget var manipulert og at «Erdogan har stjålet valget».

Men i formiddag anerkjente Muharrem Ince valgresultatet.

– Valgkampen var ikke fair, men ingen kan jukse med ti milloner stemmer, sa han.

Meral Aksener stiftet IYI-partiet (Det gode partiet) da hun som første presidentkandidat utfordret Erdogan i vinter. Foto: YASIN AKGUL / AFP

Parlamentet

Etter AKP er det prokurdiske partiet HDP valgets andre vinner. HDP greide å komme over sperregrensen på 10 prosent og er dermed inne i parlamentet. Mange stemte strategisk på venstrepartiet HDP for å hjelpe dem inn i nasjonalforsamlingen og for å bremse AKPs makt i parlamentet. En seier for et parti som har sin presidentkandidat i fengsel.

Med HDP inne, mistet AKP mistet sitt flertall.

En tredje valgvinner er det nasjonalistiske og lite kurdervennlige partiet MHP.

MHP er AKPs alliansepartner og har lenge vært lillebroren til det mektige AKP. Men nå er AKP blitt avhengig av MHP i parlamentet for å få flertall.

Elleville Erdogan-tilhengere feirer det de mener er en overlegen seier. Foto: YASIN AKGUL / AFP

Opposisjonen har lært

For første gang samarbeidet de svært ulike partiene i opposisjonen.

Det sekulære partiet grunnlagt av Atatürk, CHP, allierte seg med det religiøse Saadet partiet. Tidligere rivaler ble enige om å slå seg sammen for å stå opp mot en stadig mektigere Erdogan. Med en felles fiende fant opposisjonen seg selv.

Lærdommen etter valgkampen er at gevinsten ved å stå samlet, er langt større enn å kjempe hver for sitt parti.

Mediene

Valgkampen var ikke rettferdig i utgangspunktet. President Erdogan fikk flere ganger mer sendetid enn opposisjonskandidatene, fordi AKP og deres støttespillere kontrollerer minst 90 prosent av mediene.

Da Muharrem Ince trakk en historisk stor folkemengde i Istanbul på lørdag ble dette knapt vist på de statlige tyrkiske TV-kanalene. Opposisjonskandidatene var helt avhengige av sosiale medier.

Muharrem Ince trakk en historisk stor folkemengde i Istanbul på lørdag. Dette ble knapt vist på tyrkiske TV-kanaler. Foto: ZIYA KOSEOGLU / AFP

Hva skjer nå?

Hvordan skal en styrket president Erdogan lose tyrkerne ut av den økonomiske krisen og styrke den fallende tyrkiske liren?

Et problem for økonomien er at internasjonale investorer sitter på gjerdet på grunn av politisk uro og usikkerhet og den vedvarende unntakstilstanden. Vil investorene og markedet tro på Erdogans nye Tyrkia?

President Erdogan har lovet å oppheve unntakstilstanden, men gjør han det?

Nå som en selvsikker Erdogan har sikret seg utvidet makt de neste fem årene, vil han slippe journalister og opposisjonelle fri? Vil han gi de mange oppsagte og suspenderte akademikerne tilbake jobbene sine? Vil han bedre forholdet til EU?