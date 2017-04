Observatørene fra «Organisasjonen for Sikkerhet og Samarbeid i Europa» (OSSE) er invitert av det tyrkiske utenriksdepartementet for å se til at folkeavstemningen i morgen går riktig for seg. Men presidenten er ikke fornøyd med deres observasjoner så langt.

Kritisk rapport

For allerede lenge før valgdagen 16. april har OSSE's observatører funnet mye å sette fingeren på. I sin rapport publisert 7. april skriver observatørgruppen at:

«Politiske partier skal opplyse velgerne om endringene i grunnloven og de mulige konsekvenser de skaper. Mens Ja-kampanjen ledes av det regjerende partiet AKP, statsapparatet og også presidenten, drives Nei-siden hovedsakelig av de største opposisjonspartiene.»

OSSE bemerker så at «Nei» -kampanjen og deres støttespillere er blitt utsatt for valgkampforbud, innblanding fra politiet og voldelige sammenstøt på sine samlinger.

OSSE peker også på problemet med å drive valgkamp i en tid med unntakstilstand.

158 medier er stengt siden 16. juli 2016. I alt 150 journalister er arrestert og rundt 10 000 ansatte i mediene har mistet jobbene sine.

Dette har gjort en fri dekning av begge siders argumenter vanskelig, ifølge observatørene.

Nei-siden må i praksis ytre seg i sosiale medier, heter det i den kritiske rapporten.

IKKE FORNØYD: President Erdogan raste mot OSSE's observatører fra talerstolen i Konya i dag. OSSE peker på at valgkampen ikke har vært rettferdig. De europeiske observatørene reagerer blant annet på de enorme ressursene og tilgangen til mediene Ja-siden har hatt. Nei-siden har i praksis måtte nøye seg med å bruke sosiale medier. Foto: Kayhan Ozer / AP

President Erdogan reagerer kraftig på kritikken.

– De mener at et Ja-resultat vil lede til problemer. Kjenn deres besøkelsestid! Dere har intet slikt oppdrag.

– Dere kan ikke gi ut en slik rapport, sa en irritert Recep Tayyip Erdogan i går.

Enten OSSE publiserer rapporter eller ikke, «vil denne nasjonen gjøre det som er nødvendig på søndag», slo presidenten fast på et valgmøte i Konya, i Anatolia i går.

Les også: Erdogan lover dødsstraff hvis velgerne gir ham mer makt

12 team skal observere

I morgen kan 55 millioner tyrkere gå til stemmelokalene for å si Ja eller Nei til et nytt styresett. Tyrkias fremtid kan bli endret for alltid. Men resultatet vil avhenge av hvor mange som møter opp for å stemme.

– Vi har 24 observatører i 12 team som drar ut til valglokaler over hele landet, sier Tana de Zulueta til NRK. Hun er leder for OSSE-observatørene som følger folkeavstemningen i Tyrkia.

OBSERVATØRSJEF: Tana de Zulueta leder observatørgruppen fra OSSE (Organisasjonen for Sikkerhet og Samarbeid i Europa). - Dette er et uforutsigbart oppdrag, sier hun til NRK Foto: ADEM ALTAN / AFP

Et uforutsigbart oppdrag

– Dette er et uforutsigbart oppdrag. Derfor samarbeider vi med sikkerhetsfolk, sier hun på telefon fra Ankara, der gruppen har sitt hovedkvarter.

Dagen etter valget legger OSSE frem sin rapport fra valgdagen i samarbeid med Europarådet.

Hva vil konsekvensene være av at OSSE publiserer en kritisk rapport?

– Det er ikke vår oppgave å vurdere effekten av rapporten, vi skal bare samle inn observasjoner og offentliggjøre disse, sier Tana de Zulueta.