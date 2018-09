Erdogan møtes av protester

Foreløpig er det rolige protester i Berlin. Recep Tayyip Erdogan har blitt mottatt med rød løper og stram militær æresvakt under sitt besøk i Tyskland.

Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan inspiserer soldater under besøket i Berlin. Foto: ADAM BERRY / AFP

Erdogan hadde samtaler med president Frank-Walter Steinmeier i Bellevue-palasset før han senere skulle spise lunsj med statsminister Angela Merkel.

Steinmeier uttrykte håp om at besøket kan bidra til å lette litt på det anstrengte forholdet mellom Tyrkia og Tyskland, men han understrekte likevel at besøket ikke er uttrykk for en normalisering.

– Det er vi langt ifra. Men det kan være en god start, sa han.

Tysklands president Frank-Walter Steinmeier og Recep Tayyip Erdogan ved Bellevue-palasset i Berlin. Foto: FABRIZIO BENSCH / Reuters

Ved 13-tiden i ettermiddag holdt Angela Merkel og Recep Tayyip Erdogan en felles pressekonferanse. Det var tilløp til uro og minst en person ble ført ut av lokalet av sikkerhetsvakter.

Under pressekonferansen kom det frem at det er planlagt et møte i løpet av oktober mellom den tyske og tyrkiske lederen i tillegg til Vladimir Putin og Emmanuel Macron. Temaet skal være situasjonen i Syria.

Tysklands forbundskansler Angela Merkel og Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan holdt en felles pressekonferanse i ettermiddag. Foto: FABRIZIO BENSCH / Reuters

Under pressekonferansen fikk Merkel og Erdogan også spørsmål om journalisten Can Dündar som lever i eksil i Tyskland. Erdogan svarte at Dündar har utlevert statshemmelighet og at han har bedt om å få ham utlevert fra Tyskland.

Redaktør og journalist Can Dündar lever i eksil i Tyskland. Foto: Arne Dedert / Ap

Viktige partnere

De to landene er strategisk viktige for hverandre. Tyrkia setter sin lit til at Tyskland og EU skal bidra til å løse landets økonomiske problemer, mens Tyskland og EU stoler på at Tyrkia skal redusere strømmen av flyktninger til Europa.

Men de to landene har kommet i konflikt med hverandre på en rekke områder, og Erdogan har gått så langt som å anklage tyske tjenestemenn for å oppføre seg som nazister.

Mange tyskere mener det er for tidlig å invitere Erdogan på statsbesøk. Han har en rekke ganger tidligere besøkt Tyskland, der det bor flere millioner tyrkere.