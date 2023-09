Mens krigen herjer for fullt i Ukraina og spenningen har økt i Svartehavet, tok Erdogan turen over til Sotsji i dag for å møte Vladimir Putin.

Bakteppe for dette møtet er den famøse kornavtalen, som Russland i sommer satte en stopper for. Siden har Ukrainas havner og kornlagre konsekvent blitt utsatt for russiske angrep.

Så sent som tidligere i dag, ble nok en kornby i Ukraina angrepet. Izmajil, en av Ukrainas viktigste havner for korneksport, stod i et intenst angrep som varte i flere timer.

Etter møte sa Erdogan at han tror de nærmer seg en løsning for å fornye avtalen.

Putin sier at de er åpne for det, men da må restriksjoner på eksport av russisk landbruk bli fjernet. Det inkluderer tilgangen til betalingssystemet Swift, som Russland har vært utestengt fra siden 2022.

– Det store spørsmålet nå er om Putin får det han krever fra Vesten, nemlig at russiske kornaktører og banker får tilgang til Swift-systemet, sier Tom Røseth. Han er hovedlærer i etterretning ved Forsvarets høgskole.

Russland og Ukraina er to av verdens største eksportører av korn. Mye av kornet fraktes med skip ut fra havnebyen Odesa i Ukraina. Kornet er livsviktig for flere land i Afrika og Asia. Somalia importerer nesten alt kornet landet trenger. Over halvparten kommer fra Ukraina. Tunisia er også en storimportør av ukrainsk korn. Tusenvis av familier får ikke kjøpt matvarene de trenger, ifølge FN. Libanon importerer over halvparten av kornet sitt fra Ukraina. Prisene på mat har skutt i været.

– Ble tvunget til å trekke oss

Putin hevder at Russland ble tvunget til å trekke seg fra kornavtalen. De har lenge klaget over at deres egen mat- og gjødseleksport blir hindret. I tillegg mener de at mer av det ukrainske hvetekornet burde gå til fattige land.

– Vi er klare til å fornye kornavtalen så snart alle restriksjoner på russisk eksport av landbruk er fjernet, sa Putin etter møte med Erdogan.

Det er Swift-systemet Putin er opptatt av. Men det er vanskelig å si om han faktisk får det som han vil.

En ukrainsk bonde holder en håndfull med korn i Zhurivka, Ukraina. Foto: Efrem Lukatsky / AP

Tidligere har FN-leder António Guterres foreslått at Russland skal få en enkeltvis ordning. Ikke direkte tilgang til Swift, men i praksis det samme.

Dette har ikke Russland vært fornøyde med, forteller Røseth.

– Derfor har de prøvd å få større innrømmelser for russiske banker som fungerer som finansielle aktører for russisk korneksport, sier Røseth som legger til at Putin uansett kan selge resultatet slik det passer ham.

– Hvis Russland får noen innrømmelser og russiske kornaktører får handlet effektivt med kundene, så vil kanskje Putin si at det er en seier selv om det ikke er gitt større rom og tilgang i Swift-systemet.

Putin ønsker at russiske banker og kornaktører skal få tilgang på Swift-systemet igjen. Foto: Reuters

Det var FN og Tyrkia som fikk i stand en kornavtale som sikret trygg eksport av ukrainsk korn for ett år siden.

Den sikret at 36 millioner tonn korn har blitt eksportert ut av Ukraina siden august, ifølge Joint Coordination Center i Istanbul.

Mat til Afrika

Under pressekonferansen snakket Putin også om Afrika. Han sier at Russland jobber med en avtale om å sende gratis mat til seks afrikanske land.

– Vi nærmer oss en avtale om å levere gratis mat til Afrika. Leveransen vil starte om to til tre uker, sier Putin ifølge Reuters.

Putin sier videre at deres forslag om å levere en million tonn korn til afrikanske land via Tyrkia, med støtte fra Qatar, ikke er ment som et alternativ til kornavtalen.

Erdogan sier at Tyrkia skal gjøre alt for å sende korn til fattige land.

Et marked i Mogadishu, Somalia selger hvete importert fra Ukraina, 15. juli 2023. Foto: Feisal Omar / Reuters

Russerne har lenge kritisert Vesten for å ikke gi nok av kornet fra Ukraina til Afrika. De hevder og at Putin sitt ønske om at land som Burkina Faso, Zimbabwe, Mali, Somalia, Den sentralafrikanske republikk og Eritrea, skulle få 50 000 tonn gratis hvete hver, er blitt ignorert.

Har opprettet ny korridor

Samtidig er det blitt etablert en ny korridor i Svartehavet for skip som vil ut av ukrainske havner.

– To nye skip har seilt fra Ukraina og ut gjennom en midlertidig korridor i Svartehavet, sa Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj lørdag.

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj diskuterte korneksporten med Frankrikes Emmanuel Macron søndag.

– Vi diskuterte hvordan hvetekorridoren fungerer og hvordan sikkerheten i Odesa-regionen kan styrkes, sa Zelenskyj på sosiale medier etter sin telefonsamtale med Macron.