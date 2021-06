En blanding av forurensing og varmt vær har ført til de perfekte forholdene for grønne alger å forplante seg i.

Algene hoper seg nå langs kysten i Marmarahavet i Tyrkia, og danner såkalt «sea snot», eller «sjøsnørr», melder BBC.

Det ble først funnet i Tyrkia i 2007, men har også blitt sett i Egeerhavet i nærheten av Hellas.

Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan skylder på urenset kloakk som blir dumpet ut i havet, i tillegg til økende temperaturer.

– Forhåpentligvis kan vi redde kysten vår fra denne slimelendigheten, sier han.

En roer kjemper seg gjennom det tykke laget med sjøsnørr på den østlige siden av Istanbul. Foto: Kemal Aslan / AP

Kveler fisker og tetter igjen motorer

Det seneste utbruddet i Tyrkia regnes som det største noensinne, og skaper store problemer for lokalbefolkningen.

Et av problemene skal være at det kveler både fisker og andre havarter, ifølge flere dykkere.

I tillegg forhindrer sjøsnørret fiskere og andre båtfarende fra å forflytte seg i vannet. Det er så tykt at det tetter igjen både fiskegarn og motorer.

Kartet viser Marmarahavet i Tyrkia, der store mengder sjøsnørr nå sprer seg.

Vil ha etterforskning

En gruppe på 300 eksperter skal nå granske mulige kilder til forurensingen.

– Det jeg frykter er at dette sprer seg til Svartehavet. Da blir problemene enorme. Vi må handle raskt, sier Erdogan.

Tyrkias president, Recep Tayyip Erdogan er svært bekymret for spredningen av sjøsnørr langs kysten i Marmarahavet, der det bor mer enn 25 millioner.

Professor Bayrman Ozturk ved Den tyrkiske stiftelsen for havforskning har advart mot at dette skulle skje. Han mener den eneste løsningen er større investeringer til avløpsrens i millionbyen Istanbul.

– På grunn av denne overveldende veksten av slim er flere arter truet, blant annet østers, blåskjell og sjøstjerner. Dette er en ekte katastrofe, sier Ozturk til BBC.

Hva er egentlig «sjøsnørr»?

Professor i akvatisk biologi og toksikologi ved Universitetet i Oslo, Bente Edvardsen, mener dette «sjøsnørret» ser ut som store ansamlinger kiselalger, en type planteplankton.

Bente Edvardsen, professor i akvatisk biologi og toksikologi ved UiO. Hun har marine mikroalgers økologi som sitt spesialfelt. Foto: UiO

– Når det blir for mye av slike alger som ligger for tett, kan det føre til at de skiller ut store mengder slim. I tillegg hoper det seg opp masse død materie, som selv er mat for bakterier, forklarer Edvardsen.

– Det gjør at det også lukter vondt, føyer hun til.

Når algene dør, synker de ned til havbunnen, et fenomen kjent som «marin snø». Når det blir for mye av det, overvelder det artene som bor på bunnen av havet.

– Og disse algene bruker jo også opp oksygen, så det kan føre til oksygenfrie områder i havet. Det er en fare for alt livet i sjøen, sier Edvardsen.

Hun sier at selv om det også finnes kiselalger her i Norge, er det liten fare for at vi ser sjøsnørr langs den norske kysten.

– Vi har langt bedre avløpsrens nå siden 1970- og 1980-tallet, så nå er det relativt rent i Oslofjorden. Jeg vet ikke akkurat om man skal begynne å bekymre seg for sjøsnørr her i Norge, sier Edvarden.