I dag går 56 millioner tyrkere til stemmeurnene for å velge hvilket Tyrkia de vil ha de neste årene.

Den nesten presidenten får utvidede fullmakter, han kan velge sine egne ministre og styre landet ved dekreter.

Om favoritten Erdogan vinner, blir han den mektigste presidenten på 80 år. Men om han må gå videre til en ny valgomgang kan hans tid være på hell.

Da vil Tyrkia få en ny leder etter 16 år med Erdogan.

Håper på Erdogan

– Jeg håper av hele mitt hjerte at president Erdogan vil styre landet i ti år til, sier Gül Gürsel.

Den smilende kvinnen på 58 år er en hardtarbeidende baker. For 16 år siden kom hun fra Anatolia til Istanbul med to tomme hender. Alene har hun bygget opp bakeriet og kafeen Kahkeci (Kakemakeren) i det konservative området Fatih i Istanbul.

– President Erdogan gjør meg så stolt. Når du lander med fly i Istanbul er det ingen køer, du kommer rett til metroer og trikker. Kollektivtransporten er en fryd. Erdogan har lagt alt til for oss.

SEES OVERALT: President Erdogans valgplakater er godt synlige. Hans slagord er "Et stort Tyrkia trenger en sterk leder". Millioner av tyrkere føler seg tryggest med Erdogans bestemte grep om makten. Og etter dette valget vil han få langt mer makt, om han vinner. Foto: Sidsel Wold / NRK

Får gjort ting

Siden 2003 har Recep Tayyip Erdogan styrt Tyrkia, først som statsminister og siden 2014 som president. Han har alltid vær opptatt av Istanbul, byen han vokste opp i.

Innbyggerne ble først kjent med ham som ordfører, da han rustet opp det offentlige transportsystemet, bygget broer og løste opp i trafikkaoset. Han omorganiserte innsamlingen av søppel og skaffet byen nye vannrør for å bedre vannforsyningen.

BRO OVER BOSPOROS: For to år siden åpnet president Erdogan den tredje broen mellom Istanbuls europeiske og asiatiske side. Nå bygges en ny storslagen flyplass i Istanbul. Foto: © Murad Sezer / Reuters / REUTERS

– For meg er Erdogan et forbilde, sier bakeren. For det er gjennom hardt arbeid at Tyrkia kan nå sine ambisjoner.

Gül Gürsel har virkelig jobbet for å komme dit hun er. Som skilt enslig mor kom hun til Istanbul med bare 9 lire i lommen. Hun har jobbet i oppvasken på restauranter, jobbet som servitør, drevet med catering og nå er hun sjef for fire ansatte på bakeriet Kakemakeren.

– Erdogan ønsker sterke kvinner. Og han inspirerer oss.

Fakta om valget i Tyrkia: Ekspandér faktaboks Tyrkia holder valg på ny nasjonalforsamling og president 24. juni. Hvis ingen av presidentkandidatene får over halvparten av stemmene, blir det en ny runde mellom de to fremste kandidatene 8. juli.

Valget skulle egentlig vært holdt 3. november 2019, men president Recep Tayyip Erdogan besluttet i april at valget skulle fremskyndes.

I alt 59 millioner velgere kan avgi stemme, hvorav 3 millioner bor i utlandet.

Erdogan, som har vært statsminister siden 2003 og president siden 2014, er favoritt til å vinne. Han utfordres av fem andre kandidater.

Som følge av grunnlovsendringene vil den nye presidenten være både statsoverhode og regjeringssjef. Statsministerposten forsvinner, og presidenten får mer makt på bekostning av nasjonalforsamlingen.

Erdogans to fremste utfordrere anses å være sosialdemokraten Muharrem Ince fra CHP og liberalkonservative Meral Aksener fra IYI. Begge ønsker å oppheve grunnlovsendringene.

Fire av opposisjonspartiene, blant dem CHP og IYI, har for første gang inngått en valgallianse.

Erdogans Rettferdighets- og utviklingsparti (AKP) har inngått en allianse med partiet Nasjonal bevegelse (MHP).

Kurdiskvennlige HDP kan komme til å spille en avgjørende rolle hvis partiet får over 10 prosent av stemmene. Partiets presidentkandidat, Selahattin Demirtas, sitter fengslet.

Tyrkias økonomiske problemer har vært et viktig tema under valgkampen. Den tyrkiske valutaen lira har vært gjennom et kraftig verdifall i år samtidig som prisene har steget.

Erdogan og hans allierte har vunnet alle valg de siste 15 årene. 90 prosent av tyrkiske medier støtter Erdogan, og han leder på meningsmålingene, men det er usikkert om han vil vinne i første runde. Kilder: Wikipedia, BBC, NTB

Eliten og landsbygda

Da Mustafa Kemal Atatürk grunnla det moderne Tyrkia etter 1. verdenskrig skilte han stat og religion. Republikken skulle være sekulær, folk skulle gå i europeiske klær og kvinner måtte ta av seg skaut og hijaber.

I tiårene etter har den styrende eliten vært nedlatende overfor bønder og landsbyfolk i Anatolia. Du hører det ofte fremdeles: sekulære og utdannede tyrkere omtaler sine konservative og religiøse landsmenn som «dumme og uopplyste».

Men under Erdogan er de blitt respektert og løftet opp. Erdogans parti AKP (Rettferdighet og utviklingspartiet) som er et islamistisk parti, tok de konservative på alvor og gav dem respekt. Samtidig ble millioner løftet opp økonomisk.

– Erdogan diskriminerer ingen. For ham er en kvinne med hodeplagg like viktig som en uten.

Det var Erdogan som frigjorde konservative kvinner, minner bakeri-sjefen om.

I 12 år fikk ikke kvinner med hodeplagg studere ved universitetene. Det endret Erdogan på.

STØTTER ERDOGAN: Denne kvinnen i rullestol jubler i det hun løftes opp slik at hun får se Erdogan holde tale under valgkampen. Foto: Lefteris Pitarakis / AP

– Han åpnet veien for dem. Nå kan du lese om konservative kvinner som kommer opp og frem overalt.

Økonomisk krise

I likhet med de fleste tyrkere rammes hun av den økonomiske krisen. Færre kunder kommer innom og fordi liren har falt, har hun problemer med å få kjøpt det hun trenger til driften.

Men i motsetning til mange andre som mener den økonomiske krisen skyldes Erdogans politikk, mener Gürsel at det bare er Erdogan som kan løse landets problemer.

– Tror du han blir valgt igjen?

– Inshallah. Om Gud vil. Nettopp nå trenger Tyrkia å bli styrt av president Erdogan, mener hun.