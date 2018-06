Erdogan leder etter at halvparten av stemmene er talt opp i Tyrkia

64 år gamle Recep Tayyip Erdogan har aldri tapt et valg.

Og så langt ser det ut til at Tyrkias sittende president heller ikke vil tape dette.

Når over halvparten av stemmene er opptalt søndag, leder Erdogan med 56,6 prosent, ifølge nyhetsbyrået AP.

Det kan gjøre ham historisk.

Erdogan løfter frem konservative kvinner: – Jeg er en av dem som elsker Erdogan

VALGETS KVALER: En kvinne gjør seg klar til å stemme under Tyrkias parlamentariske- og presidentvalg. Foto: Adem Altan / AFP

Tyrkia holder valg på ny nasjonalforsamling og president 24. juni. Hvis ingen av presidentkandidatene får over halvparten av stemmene, blir det en ny runde mellom de to fremste kandidatene 8. juli.

Valget skulle egentlig vært holdt 3. november 2019, men president Recep Tayyip Erdogan besluttet i april at valget skulle fremskyndes.

I alt 59 millioner velgere kan avgi stemme, hvorav 3 millioner bor i utlandet.

Erdogan, som har vært statsminister siden 2003 og president siden 2014, er favoritt til å vinne. Han utfordres av fem andre kandidater.

Som følge av grunnlovsendringene vil den nye presidenten være både statsoverhode og regjeringssjef. Statsministerposten forsvinner, og presidenten får mer makt på bekostning av nasjonalforsamlingen.

Erdogans to fremste utfordrere anses å være sosialdemokraten Muharrem Ince fra CHP og liberalkonservative Meral Aksener fra IYI. Begge ønsker å oppheve grunnlovsendringene.

Fire av opposisjonspartiene, blant dem CHP og IYI, har for første gang inngått en valgallianse.

Erdogans Rettferdighets- og utviklingsparti (AKP) har inngått en allianse med partiet Nasjonal bevegelse (MHP).

Kurdiskvennlige HDP kan komme til å spille en avgjørende rolle hvis partiet får over 10 prosent av stemmene. Partiets presidentkandidat, Selahattin Demirtas, sitter fengslet.

Tyrkias økonomiske problemer har vært et viktig tema under valgkampen. Den tyrkiske valutaen lira har vært gjennom et kraftig verdifall i år samtidig som prisene har steget.

Erdogan og hans allierte har vunnet alle valg de siste 15 årene. 90 prosent av tyrkiske medier støtter Erdogan, og han leder på meningsmålingene, men det er usikkert om han vil vinne i første runde. Kilder: Wikipedia, BBC, NTB

Vinneren får utvidet makt

Tyrkerne har holdt pusten de siste dagene. I kveld avgjør 56 millioner om den forhatte og elskede presidenten Erdogan vil bli sittende med enda mer makt, når Tyrkia for første gang avholder et dobbeltvalg av både parlament og president.

Presidentvalget i Tyrkia er nemlig historisk. Den som vinner valget vil være den mektigste presidenten på 80 år.

STEMT: Den tyrkiske presidenten Tayyip Erdogan poserer for fotografene mens han forlater valglokalet søndag ettermiddag. Foto: Stringer / Reuters

Landets neste president får utvidede fullmakter, han kan velge sine egne ministre og styre landet ved dekreter. Statsministerposten vil forsvinne.

Valget vil nemlig fullføre overgangen fra et parlamentarisk system til et presidentstyre, som ble godkjent i en folkeavstemning i Tyrkia i fjor.

Men Erdogan trenger over 50 prosent for å beholde presidentskapet i første runde.

Litt før klokken 19 norsk tid var over halvparten av stemmene i Tyrkia talt opp – og Erdogan leder med nesten 56,5 prosent, ifølge det statlige tyrkiske nyhetsbyrået Anadolu og AP.

FEIRER: Tilhengere av Erdogan og AKP feirer de foreløpige valgresultatene utenfor presidentpalasset i Istanbul. Foto: Lefteris Pitarakis / AP

På andre plass er hans nærmeste rival Muharrem Ince fra det sekulære republikanske folkepartiet (CHP), med 29 prosent av stemmene. Resultatene kan fortsatt endres utover kvelden.

Det skal tas forbehold om at de statlige byråene har en tendens til å rapportere gode Erdogan-resultater først.

Tyrkias største opposisjonsparti CHP anklager statlige medier for å manipulere de foreløpige valgresultatene som gir ledelse til Erdogan, og hevder at deres kandidat Muharrem Ince har 40 prosent av stemmene, skriver nyhetsbyrået DPA.

SEES OVERALT: President Erdogans valgplakater er godt synlige. Hans slagord er "Et stort Tyrkia trenger en sterk leder". Millioner av tyrkere føler seg tryggest med Erdogans bestemte grep om makten. Og etter dette valget vil han få langt mer makt, om han vinner. Foto: Sidsel Wold / NRK

En samlet opposisjon vil bli kvitt Erdogan

Erdogan har vært statsminister siden 2003 og president siden 2014, og er favoritt til å vinne. Han utfordresd av fem andre kandidater:

De fremste kandidatene og deres slagord er:

Recep Tayyip Erdogan (AKP) 64 år. Fra Istanbul.

«Et stort Tyrkia ønsker en sterk leder» Muharrem Ince (CHP) 54 år. Fra Yalova.

«En president for oss alle» Meral Aksener (IYI-partiet) 61 år. Fra Izmit.

«Folkets kandidat» Selahattin Demirtaş (HDP) 45 år. Fra Diyarbakir.

«Borger, venn og kamerat»

ANDRE PLASS: Presidentkandidaten til Tyrkias hovedopposisjon, Muharrem Ince, snakker med media utenfor High Electoral Board i Ankara søndag. Foto: Ai Unal / AP

Nytt for årets valgkamp er at partier som knapt har snakket sammen før, har inngått allianser for å vinne valget.

CHP, IYI-partiet, Det demokratiske partiet DP og det islamistiske Saadet-partiet har skapt en koalisjon mot Erdogan og hans parti AKP.

AKP har på sin side alliert seg med det nasjonalistiske partiet MHP.

Spørsmålet er hvor mange frustrerte AKP-velgere den bredt sammensatte alliansen greier å lokke til seg.

UTFORDRER: Vil Muharrem Ince (CHP) møte president Erdogan til omkamp om presidentjobben? Han har skapt stor entusiasme og nytt liv i opposisjonen. Etter hver tale tar han selfie med publikum. Her avslutter Ince valgkampen i Çorlu, på Tyrkias europeiske side. Foto: AP

Dersom Erdogan må gå videre til en ny valgomgang kan hans tid være på hell.

Økonomisk motvind

STEMMER: En dame har med datteren for å stemme i Ankara under Tyrkias parlamentsvalg søndag 24. juni. Foto: Adem Altan / AFP

Tyrkias økonomiske problemer har vært et viktig tema under valgkampen. Den tyrkiske valutaen lira har vært gjennom et kraftig verdifall i år samtidig som prisene har steget.

For to år siden var en lire verdt tre kroner. Nå er en lire verdt mindre enn to kroner.

Noen mener Erdogan har skylden, andre mener han er den eneste som kan rydde opp.

TELLER: Medlemmer av valgkomiteen teller stemmer i Istanbul, det er knyttet uro til valgfusk under presidentvalget og flere uavhengige organisasjoner observerer valget. Foto: Aris Messinis / AFP

Mange reagerer også på behandlingen av opposisjonelle, akademikere og de mange tusen som ble sparket fra jobbene sine etter kuppforsøket i 2016.